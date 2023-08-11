BLACKPINK Lisa跟世界首富兒子熱戀「還家族旅遊」？大嫂PO照露餡
南韓人氣女團BLACKPINK日前歡慶出道7週年，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa都在IG發文感謝粉絲一路以來的支持，其中Lisa更加碼曬出一系列比基尼游水照，粉絲比對風景照發現，Lisa疑似與緋聞男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）家族旅遊。
記者陳雅蘭、實習記者郭亘芸/綜合報導
Lisa平時會在IG向粉絲分享生活點滴，她9日深夜無預警連發數張度假戲水照，原本穿著白色短版襯衫和牛仔短褲的Lisa，下一秒便脫掉外衣，只剩一身淺綠色比基尼，逆天大長腿及火辣的身材曲線一覽無遺，貼文發表不到3小時就有350多萬人按讚，網友紛紛留言表示「Lisa是現實生活中的公主」、「我要暈倒了」、「好好享受假期」、「原來是7週年福利」。
日前，Lisa在各國舉辦巡演、出席音樂祭，或是現身時尚精品活動，身邊都能發現Frédéric Arnault的身影，2人才剛被目擊在巴黎餐廳用餐，今再傳出同遊度假，而且還是跟Frédéric Arnault的家人一起；從Lisa的戲水、風景照中，網友發現Frédéric Arnault的大嫂Geraldine Guyot也在同地點；Frédéric Arnault更被曝光拿著印有Lisa名字的手機殼，Lisa跟首富兒的戀情再度引起討論，但雙方至今仍沒承認也未否認。
Frédéric Arnault是世界首富Bernard Arnault與現任鋼琴家妻子Hélène Mercier所生的三兒子。Bernard Arnault是當今世界最大奢侈品牌集團LVMH的董事長以及CEO，其下品牌包含LV、Dior、Celine、紀梵希、Fendi、寶格麗、泰格豪雅、Hublot、Rimowa等；而Frédéric Arnault正是其中一精品「泰格豪雅TAG Heuer」的執行長。