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北捷哪站房市最熱？「西門站」每周交易5間奪冠　這站單價近百萬

▲北捷哪站房市交易最熱？永慶房屋整理上半年北捷運量前十名，發現西門站以281案奪冠，平均每周成交5間以上，而忠孝復興站平均成交單價99.9萬元／坪最貴。（示意圖／永慶房屋提供）
▲北捷哪站房市交易最熱？永慶房屋整理上半年北捷運量前十名，發現西門站以281案奪冠，平均每周成交5間以上，而忠孝復興站平均成交單價99.9萬元／坪最貴。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北捷運哪一站房市最熱門？永慶房產集團透過實價登錄資料及台北捷運進出站資料，整理出今年上半年台北捷運旅運量最高的捷運站前十名。其中，台北車站半年運量超過459萬人次，獲旅運量第一，西門站則以281件成為交易最火熱的捷運站，而忠孝復興站平均成交單價99.9萬元／坪、淡水站23.8萬元／坪，分別為此次統計中房價最高與最低點。

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捷運交會站大利多　西門站交易量奪冠
十大旅運量捷運站中有7站都是捷運交會站，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，交會站擁有連結多條捷運線的大利多，帶來的區域價值、人潮效應較高，不僅能減少轉乘時間，更是比一般捷運站擁有更大的保值、增值空間。

▲永慶房產集團統計台北捷運旅運量前十名捷運站周遭房市表現，其中旅運量第一的台北車站，周邊住宅平均單價落在67.5萬。（圖／永慶房屋提供）
▲永慶房產集團統計台北捷運旅運量前十名捷運站周遭房市表現，其中旅運量第一的台北車站，周邊住宅平均單價落在67.5萬。（圖／永慶房屋提供）
旅運量位居榜首的台北車站可說是台北捷運的核心。陳金萍表示，台北車站是台北市市民的生活中心，食衣住行育樂等日常所需皆能滿足，加上完善的交通系統，房價有所支撐。台北車站近一年周邊住宅平均單價落在67.5萬，售出物件以住宅大樓居多，熱門路段則是落在忠孝西路一段、長安西路等。

若以交易量來看，與台北車站相鄰的西門站以281件居冠。陳金萍分析，西門站是松山信義線與板南線的交會站，擁知名西門町商圈，商圈熱絡程度具有一定的持久性，因此不管是投資或自住都十分合適。而西門站近一年周邊房市均價落在59.3萬，熱門交易路段則是集中在成都路、昆明街等路段。

東區吸引力依舊　忠孝復興站百萬大關臨門一腳
北捷房價最貴的捷運站是忠孝復興站，平均單價高達99.9萬，距離百萬大關只差臨門一腳，而近一年交易量也達146件，房市相當熱絡。

陳金萍分析，忠孝復興站位於知名東區商圈內，作為老牌商圈，東區生活機能早已發展成熟，區域內各式商店、餐廳等日常所需場所不少，而在未來發展方面，待大巨蛋成功啟用，該地區商業活動將更加蓬勃。

此外，忠孝復興站周邊陸續傳出都更消息，在公辦都更案的加持下，區域房價將有望進一步推升，前景十分看好，因此不論是自住或是長期置產，忠孝復興站都是不可忽視的站點。陳金萍也補充，忠孝復興站周邊交易物件多以住宅大樓為主，復興南路一段、大安路一段一帶皆是熱門交易路段。

▲台北捷運十大旅運量最高的捷運站及周邊房市表現。（圖／永慶房屋提供）
▲台北捷運十大旅運量最高的捷運站及周邊房市表現。（圖／永慶房屋提供）
末端站也上榜　這裡還有2字頭

位於淡水信義線末端的淡水站在此次統計中也佔有一席之地。陳金萍表示，近年來淡水成為發展建設的重點區域之一，捷運、輕軌等軌道系統逐年完善，淡北道路也正如火如荼地興建中，各項重大建設進駐顯示該地區發展潛力高，加上低廉的房價，吸引了許多小資族入住，也因此捷運旅運量正在不斷攀升。

而在這次排行中，淡水站以平均單價23.8萬元成為了此次調查中價格最親民的站點，不過對此陳金萍也提醒，淡水是傳統蛋白區，雖然房價較為低廉，但離台北市中心有些距離，從淡水站一路搭到台北車站需要花費約40分鐘的乘車時間，因此民眾若有往來台北市中心的交通需求，需多加考量。

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