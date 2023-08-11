林襄男友「馬傑森月薪遭挖出」！雙方差距鄉民全改觀：好女孩
樂天女孩林襄是許多人心目中的啦啦隊女神，身材姣好臉蛋又甜美，是不少人嚮往交往的對象，然而近日卻爆出與小4歲樂天球星馬傑森熱戀當中，引發不少討論。然而近日就有鄉民熱議，比較林襄以及男友馬傑森的收入，表示兩人的收入雖然有差異，但是過去林襄就透露擇偶條件「只要有誠意，錢並並不重要」獲得鄉民認可是好女孩！
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「馬傑森是布農族人，守備位置為三壘手、游擊手，於2020年季中選秀中被樂天桃猿以第一輪第五順位選進，簽約金480萬、月薪8萬、附帶100萬元激勵獎金的合約正式加盟，不過馬傑森是二軍，在一軍也沒有打過全壘打，原本以為林襄會找有錢的對象交往，結果卻跌破眼鏡，是不是證明了女生也可以不在意男生收入比自己低？」
而據了解，林襄在剛崛起的時候，也是有過一段辛酸的時期，好在後來順利度過黑暗期，過去就傳出受邀咖啡廳的活動，3小時的酬勞就有26萬，還有另算的妝髮及車馬費，加起來至少有30萬收入，身價跟剛起步翻漲15倍，雖然最後活動流局，但可以想像林襄現在的活動價碼肯定是不便宜，與馬傑森的身價有一定的落差。
而也有鄉民翻出過去林襄受訪時，談到擇偶對象也說「用誠意就可以打動我，不需要用錢」，讓不少鄉民表示「林襄這點真的是非常不錯」、「感覺馬傑森也對她非常好！祝福這對」、「林襄的收入一定贏一堆球星的啊」、「好女孩！自己能賺就好，跟喜歡的人再一起最重要」、「爆出來前根本不知道馬傑森是誰，林襄是真的讚，也不會貪圖別人的名利，祝幸福」。
而對於林襄收入問題，經紀人莉奈過去也曾發文表示，原先林襄工作價碼僅有1、2萬，礙於當時形象還總是流案，常被廠商說得很難聽，好在林襄沉住氣穩紮穩打、總是樂觀，如今才能等到許多大牌廠商的邀約，也讓經紀人備感欣慰，顯然現在的收入條件已經改善不少，才讓經紀人有感而發！