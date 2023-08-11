台正妹香港月台換衣服！阿伯路過「眼神出賣靈魂」 本人IG神到了
最近不少人出遊時都會拍短影片上傳，常常在網路上掀起討論，被演算法給推薦！而近日IG的REELS就出現一段影片，一名正妹在香港的地鐵站內，為了要拍美照當場直接換衣服，熟練的技巧引起討論，甚至貼文也有不少香港網友朝聖，笑說「連路過的阿伯眼神都出賣靈魂了」！而後來正妹本人的IG也被找到，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
只見影片中，一名正妹被同行友人拍下換衣過程，友人先表示「這女人在黃大仙這裡....換衣服，我姐妹的社牛日常！我是不知道黃大仙怎麼想的」只見該名正妹先套上一件低胸平口白色上衣，接著熟練的把裡面原本的背心從裡面脫下來，整個過程相當的快速。
由於拍攝地點在香港的地鐵站，加上正妹身材姣好，連路過的阿伯都忍不住多看幾眼，而如此快速的換衣服，連同行姐妹都說「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」。
短片被IG演算法推薦之後，觀看人數衝破67萬人，不少網友都紛紛回應「阿伯看到靈魂都被出賣了」、「我是香港人，勸黃大仙不要多管閒事」、「好厲害的換衣技巧，而且非常快！」、「旁邊阿北看到眼珠都快掉出來了」、「香港人意外滑到這短片，歡迎妳們來香港玩！」
而事後也有網友找到換衣影片的女主角，就是在IG上也小名氣的「莉娜」，她本月初就到香港去遊玩，也拍了在地一系列的美照，當然也包括影片中「黃大仙地鐵站」！而平常她也常常去健身房、分享穿搭等等，深受不少粉絲的喜愛！