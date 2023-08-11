獨／台灣平均薪資48K！「南北生活品質」差異曝光　她領35K卻贏了

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每月開銷房租11500元（包含水電）、伙食費12000元（包含朋友聚餐）、娛樂費用3000至5000元、生活必需品1000元至2000元、基本開銷（電信費、保險費）約5000元，整體開銷每個月都以最少的來計算的話大約是3萬元初頭，陳小姐在領到5萬元薪水（還要扣勞健保），實際扣掉支出一個月餘額大約1萬5千元左右。
陳小姐表示，基本上平均一個月大概能存1萬5千元左右，如果當月沒有其他額外大開銷的話，就是夠花但不是奢侈的花。對於主計總處公布的平均薪資，陳小姐則心有戚戚焉表示，一開始踏入職場也是沒有5萬這麼高，前期收入跟支出幾乎都呈現打平，而且身邊很多朋友其實也都沒有達到這個薪資水平，甚至是過得比我還辛苦，希望台灣的勞資環境能夠再往上提升，而北漂族們也共勉之，努力提升自己的收入。
🟡南部工作月薪5萬29歲莊先生
每月開銷房租5000元（包含水電）、伙食費9000元（包含朋友聚餐）、娛樂費用2000至4000元、生活必需品1000元至2000元、基本開銷（電信費、保險費）約5000元，整體開銷每個月以最少的來計算的話大約是2萬6千元，跟實際領到薪水扣除後，每月盈餘至少有2萬2千元。
莊先生表示，基本上南部租房便宜就已經有優勢，而且吃的東西又便宜，當初就是看準這點，加上薪資不錯才南下工作。但是莊先生也表示，數據說48K在南部根本是非常少數人達到的，尤其是餐飲服務業這種的，沒有35K的人大有人在，但台灣現況南北經濟條件也不能平衡，物價環境都不相同，才會造就這樣的薪資差距。
綜合兩位受訪的上班族可以發現，北部因為房價相對南部高，即便兩人薪水都是5萬元，但北部光是承租房子的成本就高出南部1.15倍，而且還不見得品質比南部好；另外則是伙食費用，北部的東西也確實會比南部來得貴，所以在伙食費上就會有差距，因此如果是南部5萬元、北部5萬元相比的話，南部生活品質絕對大勝！
🟡台南上班族月薪35K方小姐
雖然距離48K有一大段距離，但是因為直接住在家裡省去大筆房租費用，下班回家吃家裡烹煮料理，因此一個月伙食費包括聚餐僅花費5000元不到，娛樂費用上升到10000元，生活必需品1000元以內，而電信費、保險費也大約是5000元，等同於一個月雖然實領33K，但是扣除扣除各種日常所需後，還有至少23K，讓娛樂費用大幅度提升，即便如此都還有一萬多盈餘，與北漂族工作的陳小姐「夠花生活」能平起平坐。
方小姐表示，因為住在家裡面所以完全沒有房租壓力、吃家裡也省去不少開銷費用，等同於雖然月領35K但還是實領，能夠運用的空間更多。方小姐提到，所以身邊有不少台南同學北漂去讀書後，其實後來都回來工作，是因為北部地區也還是有一堆工作不到40K，加上租房等等，其實生活品質還比在南部領35K還要差很多，「但也是看個人選擇，我自己是比較喜歡過這種無壓力的生活啦！」