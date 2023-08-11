鮭魚之亂還沒完！名字有「鰈」免費送30個悟饕飯包 同音買1送1
鮭魚之亂還沒完！悟饕池上飯包在粉絲團發出海味新品「咔滋鰈魚」，一次祭出3大優惠活動，8月16日當天，出示身分證只要名字有「鰈」同字，就免費送「30個咔滋鰈魚飯包」；有「ㄩˊ」同音者，就能享咔滋鰈魚飯包「買1送1」。讓網友笑稱，當年壽司郎「鮭魚之亂」還沒改名的人又贏了。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎2021年推出名字有「鮭魚」就能免費用餐的優惠活動，意外引爆全台共有331人為此改名，掀起話題性十足的「鮭魚之亂」。如今，悟饕池上飯包為了宣傳海味新品「咔滋鰈魚」，在粉絲團公告8月16日新品上市當天，全台門市推出限時活動回饋消費者。
8月16日一日限定，到門市出示身分證登記資料，名字有「鰈」同字，就免費送「30個咔滋鰈魚飯包」，每天限領5個；名字裡有「魚」同字，免費送「1個咔滋鰈魚飯包」，每人限領1個；名字裡有「ㄩˊ」同音，咔滋鰈魚飯包「買1送1」，每人限領1個。
提醒大家，領獎時須本人出示身份證、駕照、健保卡，未出世者及非本人，無法享有優惠。符合名字裡有「鰈」同字資格者，8月16日至門市登記資料，活動小組將於8月17日至8月21日期間，頒發30張咔滋鰈魚飯包免費兌換券給得獎者，每天最多可使用5張，使用期限至9月22日止，限本人領取。
讓網友笑稱，當年壽司郎「鮭魚之亂」還沒改名的人又贏了，也吸引粉絲留言「甲奔喔！」、「買了買了」、「趕快吃起來」，還紛紛標記同音朋友「你可以吃兩個」，相當歡樂。
另外，大江戶町鰻屋因應夏季「土用丑日」推出鰻魚飯超值優惠，即日起加碼至8月24日，凡到店消費滿千元，即送一張「夢幻鰻魚桶飯系列第二份半價券」，包含延續名古屋三種吃法的「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」、龍眼木炭直烤鰻魚再包覆海苔享用的「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒」；可於8月25日至10月31日使用，享同品項第二份半價優惠。