銀行貸款「年齡+年限≦」公式曝光　「這年齡」恐難青安房貸40年

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那麼40歲的人買房想貸青安房貸40年是不是沒有機會呢？全球居不動產情報室總監陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，「坦白說確實有點難度」。他說明，年齡加貸款年限不管65年或75年，雖然都只是個粗略的門檻，貸款者的職業、年收入是否有跟申貸銀行長期往來、聯徵紀錄優良否或是具資產實力等，才是核貸與否的核心關鍵。
但是，陳炳辰認為，新青安拋出還款期限從30年拉長到最高40年，意義其實不大，畢竟40歲以上要再做40年貸款，「銀行還是會去評估能不能到這麼高的年限」，想貸到青安貸款40年，「40歲以內還算有機會」，40歲以上者看得到吃不到，政策宣傳大於實用性。
不過，陳炳辰分析，若以25歲、30歲買房的年輕人來說，現在新青安還款期限最高40年以及寬限期拉長到5年，最大的「甜頭」在於其實多數人盤算的是拉長年限或享有寬限期，每月均攤的貸款金額降低，交屋後邊住邊讓房子增值，期待未來賣掉後，還能賺到一筆財富。
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