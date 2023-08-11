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銀行貸款「年齡+年限≦」公式曝光　「這年齡」恐難青安房貸40年

▲新青安貸款年限放寬到40年，但專家指出、40歲以上要貸40年青安貸款「確實有難度」。（圖／資料照片）
▲新青安貸款年限放寬到40年，但專家指出、40歲以上要貸40年青安貸款「確實有難度」。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

「青年安心成家貸款2.0」8月1日上線，最低利率1.775%、貸款額度最高1000萬元、還款年限最長40年且寬限期最長5年。強調只要年滿18歲都可申請，沒有年齡的上限。但事實上，多數銀行都有「年齡＋貸款年限≦65或75」的限制，專家分析，40歲以上要貸40年青安貸款「確實有點難度」。

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一般而言，過往銀行針對房貸審查有「年齡＋貸款年限≦65或75」內規，也就是說年齡超過45歲可能貸款年限最長只有20年或35年。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
那麼40歲的人買房想貸青安房貸40年是不是沒有機會呢？全球居不動產情報室總監陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，「坦白說確實有點難度」。他說明，年齡加貸款年限不管65年或75年，雖然都只是個粗略的門檻，貸款者的職業、年收入是否有跟申貸銀行長期往來、聯徵紀錄優良否或是具資產實力等，才是核貸與否的核心關鍵。
 
但是，陳炳辰認為，新青安拋出還款期限從30年拉長到最高40年，意義其實不大，畢竟40歲以上要再做40年貸款，「銀行還是會去評估能不能到這麼高的年限」，想貸到青安貸款40年，「40歲以內還算有機會」，40歲以上者看得到吃不到，政策宣傳大於實用性。
 
不過，陳炳辰分析，若以25歲、30歲買房的年輕人來說，現在新青安還款期限最高40年以及寬限期拉長到5年，最大的「甜頭」在於其實多數人盤算的是拉長年限或享有寬限期，每月均攤的貸款金額降低，交屋後邊住邊讓房子增值，期待未來賣掉後，還能賺到一筆財富。

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