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疫情致營收驟減！今年2條件免辦營所稅暫繳　財部估5.8萬企業適用

▲財政部宣布，企業受新冠肺炎疫情影響，符合一定條件者，免辦理112年度營所稅暫繳，但會計年度始日在7月1日以後則不適用。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部宣布，企業受新冠肺炎疫情影響，符合一定條件者，免辦理112年度營所稅暫繳，但會計年度始日在7月1日以後則不適用。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

考量今（112）年上半年仍是紓困條例施行期間，部分行業生意持續受疫情影響，財政部今（11）日宣布，112年度營所稅暫繳免辦繼續，只要符合疫情影響營收驟減等2條件，就可在暫繳申報期間內即今年9月1日至10月2日，向所在地國稅局申請免辦，但若今年度會計年度開始日在今年7月1日後，就不能適用。財政部預估，今年約5萬8000家企業適用免辦暫繳，影響稅額約1400多億元。

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在稅法上，也有類似「分期付款」制度，也就是所謂的「暫繳」，即暫時先繳給國稅局，每年的9月1至9月30日是暫繳的季節，公司依去年的應納稅額，先繳一半，到了隔年5月結算今年度應繳的營所稅時，再多退少補，讓大家在5月結算申報時，不會一次付出一大筆稅金，也可讓國家先收到稅，以利財政支出。

而企業營所稅暫繳申報方式，案件分為「一般申報」及「試算申報」。所謂「一般申報」是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，過往這類案件為大宗；「試算申報」則是以「當年上半年實際營業額」，核實計算稅額。

財政部則在今日核釋，營利事業因COVID-19疫情影響，在紓困條例施行期間，即民國109年1月15日至112年6月30日內，符合2大情形之一，可在辦理112年度營所稅暫繳申報期間，也就是今年9月1日至10月2日內，檢具申請書及相關證明文件，向所在地國稅局申請免辦營所稅暫繳。

至於適用的2大條件，財政部賦稅署長宋秀玲說明，第一，就是經中央目的事業主管機關依紓困條例授權訂定的辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者，第二則是其他因受疫情影響，導致短期間內營業收入驟減，例如自109年1月起任連續2個月的月平均營業額、或任1個月的營業額較108年12月以前6個月、或107年以後的任1年同期平均營業額，減少達15%，或其他營業收入驟減情形者。

不過，由於紓困條例實施期程已於6月底結束，因此，若營利事業112年的會計年度開始日，落在7月1日以後者（例如採7月制）就不適用，這些企業應適用一般稅制規定，辦理暫繳。

由於財政部先前已提供109年度、110年度及111年度的免辦暫繳協助措施，根據財政部統計，109年免辦暫繳影響稅額約848億元、110年影響稅額約917億元、111年為1567億元，財政部預估，今年約有5萬8000家企業適用免辦暫繳，免辦暫繳稅額約1400多億元。

宋秀玲也強調，企業免辦暫繳紓困措施採「申請從簡，認定從寬」原則，若營利事業已依財政部相關令釋規定，免辦理109年度、110年度或111年度營所稅暫繳，可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳，無須再提出申請。同時，企業若於辦理112年度暫繳申報期間開始前，已依疫情紓困措施相關規定，經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，也無須再提出申請，也可直接適用112年免辦暫繳措施，簡政便民。

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