疫情致營收驟減！今年2條件免辦營所稅暫繳　財部估5.8萬企業適用

我是廣告 請繼續往下閱讀
而企業營所稅暫繳申報方式，案件分為「一般申報」及「試算申報」。所謂「一般申報」是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，過往這類案件為大宗；「試算申報」則是以「當年上半年實際營業額」，核實計算稅額。
財政部則在今日核釋，營利事業因COVID-19疫情影響，在紓困條例施行期間，即民國109年1月15日至112年6月30日內，符合2大情形之一，可在辦理112年度營所稅暫繳申報期間，也就是今年9月1日至10月2日內，檢具申請書及相關證明文件，向所在地國稅局申請免辦營所稅暫繳。
至於適用的2大條件，財政部賦稅署長宋秀玲說明，第一，就是經中央目的事業主管機關依紓困條例授權訂定的辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者，第二則是其他因受疫情影響，導致短期間內營業收入驟減，例如自109年1月起任連續2個月的月平均營業額、或任1個月的營業額較108年12月以前6個月、或107年以後的任1年同期平均營業額，減少達15%，或其他營業收入驟減情形者。
不過，由於紓困條例實施期程已於6月底結束，因此，若營利事業112年的會計年度開始日，落在7月1日以後者（例如採7月制）就不適用，這些企業應適用一般稅制規定，辦理暫繳。
由於財政部先前已提供109年度、110年度及111年度的免辦暫繳協助措施，根據財政部統計，109年免辦暫繳影響稅額約848億元、110年影響稅額約917億元、111年為1567億元，財政部預估，今年約有5萬8000家企業適用免辦暫繳，免辦暫繳稅額約1400多億元。
宋秀玲也強調，企業免辦暫繳紓困措施採「申請從簡，認定從寬」原則，若營利事業已依財政部相關令釋規定，免辦理109年度、110年度或111年度營所稅暫繳，可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳，無須再提出申請。同時，企業若於辦理112年度暫繳申報期間開始前，已依疫情紓困措施相關規定，經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，也無須再提出申請，也可直接適用112年免辦暫繳措施，簡政便民。