錢帥君男友郭哲敏涉洗錢、詐欺多罪　新北院認有逃亡之虞收押禁見

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郭哲敏經營的88會館經常有政商名流出沒，直到去年11月媒體披露，承辦郭哲敏犯罪集團案的承辦檢察官王涂芝等人也曾出沒88會館，還在發動偵查前夕縱放郭哲敏，引發社會關注。
高檢署、警政署分別行政調查，今年初警界人事大風吹，有26人被拔官；高檢署檢察官黃錦秋被送職務法庭、新北檢檢察官王涂芝移付檢審會議處，另2名受邀前往睿森銀樓的檢察官，各移由台中地檢、新北地檢依《法官法》處理。
至於潛逃出境的郭哲敏，上個月終於在泰國落網，就在遣返之際坊間又有傳言指出，郭砸3000萬娶柬埔寨妻子，為了取得當地護照換自由，甚至花錢疏通柬埔寨總理洪森父子，但該傳言遭警方否認。
不過，調查局證實，泰國警方曾接獲不明人士電話，暗示願付5000萬泰銖換取釋放郭哲敏，但泰警不為所動。
好不容易，郭哲敏終於被押回台灣，即便手銬、腳鐐銬好銬滿，但郭哲敏神情輕鬆似乎在笑，看起來根本不在乎。對於外傳他娶柬埔寨女子、買通柬埔寨總理父子，郭哲敏本人否認企圖落跑，稱他早晚都要回台解決。
巧合的是，郭哲敏的左右手陳品言、張旭昇，前者潛逃國外，後者在國內竄逃，同樣遭通緝，卻不約而同在郭哲敏回國前幾天，也就是8月8日，各自向檢方投案。
因陳品言是郭的貼身帳房，甚至以「老闆娘」自居，外傳她提供一批神秘「內帳」給檢調，但檢方不願證實。陳、張2人9日均遭收押禁見。