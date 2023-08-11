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錢帥君男友郭哲敏涉洗錢、詐欺多罪　新北院認有逃亡之虞收押禁見

▲外逃通緝犯郭哲敏在泰國曼谷被押解上機（圖／調查局提供，2023.08.10）
▲外逃通緝犯郭哲敏在泰國曼谷被押解上機（圖／調查局提供，2023.08.10）

記者潘千詩／台北報導

錢帥君男友、88會館負責人「小明」郭哲敏因涉地下匯兌、洗錢藏身海外，10日在警調重重戒護下，自泰國搭機返台，接著送往新北地檢署歸案。新北檢訊後聲請羈押，新北地院今（11）日下午開完羈押庭，認定郭涉犯《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》賭博及詐欺取財罪，且有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

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新北院裁定指出，郭哲敏涉犯《組織犯罪防制條例》之指揮犯罪組織罪、《銀行法》之非法經營國內外匯兌業務罪、《洗錢防制法》一般洗錢罪、《刑法》之意圖營利提供賭博場所、聚眾賭博罪、《刑法》之三人以上共同犯詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，所犯有重罪，並有事實足認有逃亡之虞，且有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，認有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。

郭哲敏經營的88會館經常有政商名流出沒，直到去年11月媒體披露，承辦郭哲敏犯罪集團案的承辦檢察官王涂芝等人也曾出沒88會館，還在發動偵查前夕縱放郭哲敏，引發社會關注。

高檢署、警政署分別行政調查，今年初警界人事大風吹，有26人被拔官；高檢署檢察官黃錦秋被送職務法庭、新北檢檢察官王涂芝移付檢審會議處，另2名受邀前往睿森銀樓的檢察官，各移由台中地檢、新北地檢依《法官法》處理。

至於潛逃出境的郭哲敏，上個月終於在泰國落網，就在遣返之際坊間又有傳言指出，郭砸3000萬娶柬埔寨妻子，為了取得當地護照換自由，甚至花錢疏通柬埔寨總理洪森父子，但該傳言遭警方否認。

不過，調查局證實，泰國警方曾接獲不明人士電話，暗示願付5000萬泰銖換取釋放郭哲敏，但泰警不為所動。

好不容易，郭哲敏終於被押回台灣，即便手銬、腳鐐銬好銬滿，但郭哲敏神情輕鬆似乎在笑，看起來根本不在乎。對於外傳他娶柬埔寨女子、買通柬埔寨總理父子，郭哲敏本人否認企圖落跑，稱他早晚都要回台解決。

巧合的是，郭哲敏的左右手陳品言、張旭昇，前者潛逃國外，後者在國內竄逃，同樣遭通緝，卻不約而同在郭哲敏回國前幾天，也就是8月8日，各自向檢方投案。

因陳品言是郭的貼身帳房，甚至以「老闆娘」自居，外傳她提供一批神秘「內帳」給檢調，但檢方不願證實。陳、張2人9日均遭收押禁見。

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