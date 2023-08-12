財長看房市量較小、價不同　囤房稅2.0擬訂稅率及戶數參考基準　

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另外，對於公寓出租仍維持自住用1.2%稅率，對單一自住從1.2%降為1%，這是減輕民眾自己需要居住且只有這一戶，減輕租稅負擔，同時出租且租金達到申報標準，也給予1.5%至2.4%稅率，這是2014年推出差別稅率之後的執行經驗，更為改盡減輕單一自住租稅負擔及租稅合理化。
至於囤房稅對房市的影響？莊翠雲認為，跟囤房稅沒有很直接的關係，而且下半年還不會適用，今年會在9月底把法案送進立法院，希望在12月底完成立法程序，明年7月1日開始實施，2025年5月才會收到2.0版本計算出來的房屋稅。
對於下半年房市看法，她表示，基於居住正義，政府採取相關政策央行選擇性信用管制及平均地權條例的修正，房地合一稅2.0版的推動，目前房地產看起來是「交易量有比較小，價因區域性不同各有不同」，大家也都知道房地產其實跟區域性有很大關聯性，希望房地產發展是健康發展，為抑制不當炒作，政府用各種政策制止不當炒作。
針對「囤房稅2.0」草案規劃進度，財政部賦稅署長宋秀玲指出，近期將預告「房屋稅條例」修正草案，力拚新會期通過，其中「單一自住戶在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠」這部分，會排除豪宅的適用，只是房屋稅是地方稅，因此標準授權地方政府自行訂定。另避免削弱2.0方案成果，比如地方訂定沒人可達成的持有100戶以上非自住房屋，才適用最高稅率4.8%，將可能請地方政府「參考一定的基準」。
宋秀玲進一步解釋，比如針對經濟發展較相似的縣市，能有一套相近的參考標準，各地方政府不要差太多；針對參考標準如何訂定，尚在考慮研議中，法案預告期間，一定傾聽、蒐集各界意見。至於參考標準是否具強制力？她說，房屋稅是地方稅，地方政府應盡財政努力，否則若因未盡力訂定差別稅率，導致稅收損失，還要中央政府彌補稅損，不盡合理、公平，這也是訂定參考基準的目的之一。