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財長看房市量較小、價不同　囤房稅2.0擬訂稅率及戶數參考基準　

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部長莊翠雲。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

行政院日前通過財政部所提「囤房稅 2.0」方案，希望能在明 (2024) 年實施，市場也關注囤房稅 2.0對房市可能造成的影響，不過，財政部長莊翠雲今（11）日表示，下半年房市與囤房稅沒有很直接關係，況且囤房稅2.0預計明年7月才會實施，房市主要跟政府打炒房有關，房市成交量有比較小，價因區域不同各有不同。

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莊翠雲說，事實上早在2014年，房屋稅條例就針對非自住房屋訂有差別稅率，稅率1.5%至3.6%，目前已有10個縣市針對非自住實施差別稅率，而這次囤房稅2.0更往前推展一步，即做全國總歸戶，過往是用縣市歸戶會分散掉，全國歸戶在全國各地區房子都會統計出來戶數，用不同縣率來課徵房屋稅。

另外，對於公寓出租仍維持自住用1.2%稅率，對單一自住從1.2%降為1%，這是減輕民眾自己需要居住且只有這一戶，減輕租稅負擔，同時出租且租金達到申報標準，也給予1.5%至2.4%稅率，這是2014年推出差別稅率之後的執行經驗，更為改盡減輕單一自住租稅負擔及租稅合理化。

至於囤房稅對房市的影響？莊翠雲認為，跟囤房稅沒有很直接的關係，而且下半年還不會適用，今年會在9月底把法案送進立法院，希望在12月底完成立法程序，明年7月1日開始實施，2025年5月才會收到2.0版本計算出來的房屋稅。

對於下半年房市看法，她表示，基於居住正義，政府採取相關政策央行選擇性信用管制及平均地權條例的修正，房地合一稅2.0版的推動，目前房地產看起來是「交易量有比較小，價因區域性不同各有不同」，大家也都知道房地產其實跟區域性有很大關聯性，希望房地產發展是健康發展，為抑制不當炒作，政府用各種政策制止不當炒作。

針對「囤房稅2.0」草案規劃進度，財政部賦稅署長宋秀玲指出，近期將預告「房屋稅條例」修正草案，力拚新會期通過，其中「單一自住戶在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠」這部分，會排除豪宅的適用，只是房屋稅是地方稅，因此標準授權地方政府自行訂定。另避免削弱2.0方案成果，比如地方訂定沒人可達成的持有100戶以上非自住房屋，才適用最高稅率4.8%，將可能請地方政府「參考一定的基準」。

宋秀玲進一步解釋，比如針對經濟發展較相似的縣市，能有一套相近的參考標準，各地方政府不要差太多；針對參考標準如何訂定，尚在考慮研議中，法案預告期間，一定傾聽、蒐集各界意見。至於參考標準是否具強制力？她說，房屋稅是地方稅，地方政府應盡財政努力，否則若因未盡力訂定差別稅率，導致稅收損失，還要中央政府彌補稅損，不盡合理、公平，這也是訂定參考基準的目的之一。

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