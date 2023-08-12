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回家秒開冷氣都吹錯了！「7大吹法」電費省爆又涼：日本達人教的

▲炎熱的酷暑還沒過去，冷氣房仍然是每天不少人待整天的地方，然而怎麼吹冷氣還是自有一套省錢的準則。（示意圖／翻攝photoAC）
▲炎熱的酷暑還沒過去，冷氣房仍然是每天不少人待整天的地方，然而怎麼吹冷氣還是自有一套省錢的準則。（示意圖／翻攝photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

炎熱的酷暑還沒過去，冷氣房仍然是每天不少人待整天的地方，然而怎麼吹冷氣還是自有一套準則，如此才能夠吹涼又省錢。日本女性周刊《女性自身》就報導，省錢達人丸山晴美分享冷氣的7大省電觀念，表示許多人都沒有落實，所以才造成許多電費不必要的浪費！

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🟡觀念一：風量調整「自動模式」

因為冷氣的室內外機都有「全熱交換器」，能把室外空氣引入、室內空氣抽出，來維持室內的溫度，但如果把風量調弱，轉換熱量的時間變長，電費也會跟著上升，因此風量調成「自動模式」是最為省電的。

🟡觀念二：室外機應該保持整潔

雖然將冷氣室外機蓋住是避免太陽直射，但如果有太多雜物的話，進出風口可能會被堵住，進而增加冷氣的發電力。

🟡觀念三：頻繁開關機電費肯定高

冷氣壓縮機在冷氣一打開的時候就會「強力運轉」，直到達到設定的溫度，才會進行低速運行，而最耗電的就是這個過程，如果不斷的開關，電費絕對不會比較便宜。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲冷氣打開後，風量應該調整為「自動模式」，如此電費才能更省。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡觀念四：風向朝下溫度會不均衡

冷氣風向如果往下調整的話，只會有地板涼快，暖空氣仍然會在上部滯留，造成空間的溫度不均衡，正確應該要把出風口保持水平狀態。

🟡觀念五：回家立刻關窗開冷氣是錯的

回到家應該先打開窗戶，讓室內的熱空氣稍微散去之後再打開冷氣，也建議把預設溫度調高一度，風量也要設定為自動，這樣才能省電。

🟡觀念六：清洗濾網動作不能少

假如冷氣濾網被灰塵給堵住的話，吸入的空氣就會變少，反而需要消耗更多的電力冷卻，所以建議每兩周就要清潔1次，有養寵物的家庭更需每周清洗1次，根據日本大金品牌估算，1年不清洗濾網的話，將會消耗多36%的電費！

🟡觀念七：冷氣最佳溫度

冷氣一般來說設置28度的話是最省的，會比除濕模式還要來的省電。

▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲冷氣如果溫度開28度的話，會比除濕模式還要更省電。（示意圖／記者潘毅攝）

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