小吃店1個月電費漲到9萬！「吃電兇手」抓到傻眼 台電道歉了
炎炎夏日不只住宅的電費會上升，小吃店也因為要長時間開冷氣提供客人吹，所以電費也是相當可觀。不過，台中一家小吃店卻發現異狀，表示今年6月份帳單7000多元，結果7月時卻翻倍漲到15054元，甚至到最近收到一期帳單更是超過9萬元，讓業者超傻眼，直到細細追查真相後，也抓到「吃電兇手」，台電也向業者致歉！
記者張嘉哲/綜合報導
根據《TVBS新聞網》報導，位在台中的一家小吃店半年前更換了「智慧電表」，本來使用都很正常，然而今年6月收到電費漲單時為7062元；沒想到7月收到帳單卻翻漲到1萬5054元，更扯的是8月收到最新帳單，電費竟然直接飆漲到9萬元之多，讓業者非常傻眼。
而後來投訴台電，派員上門檢查之後，推測是水電師傅接錯線，或是冷凍冰箱過於老舊，才會導致耗電量非常嚴重，事後業者又自己找水電師傅來檢查，發現電器接線都正常，最後靈機一動直接把總電源關閉，結果意外發現「智慧電表」仍然繼續跳電度！意外抓到吃電兇手。
而台電人員接獲通知後，於8月11日又上門檢查，最終才確認是智慧電表故障，向小吃店業者致歉，並且承諾電費會重新核算，，並負擔相關鑑定費用。台電也提醒民眾，如果民眾對電費有疑慮，可以打1911台電客服專線申請「電表檢查」，或是向經濟部標檢局申請鑑定，以免吃虧哦！