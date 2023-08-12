台男泰國酒吧被下藥！醒來「人在緬甸做詐騙」 返台已半身不遂
全球反詐騙組織「GASO」近日發布最新影片，透露一名高雄男子今年4月前往泰國旅遊，結果就在酒吧喝酒，沒想到自己醒來之後人已經在緬甸的詐騙園區，後來因為為了逃生直接從7樓高摔落，導致現在半身不遂，最終經過「GASO」與當地台商援助之後，上週才終於返台接受治療。而該男子也分享恐怖的過程，讓不少觀眾毛骨悚然。
記者張嘉哲/綜合報導
受害男子提到，今年4月一個人去泰國清邁旅遊，因為心情不好就去酒吧喝了酒，結果就開始意識不清，醒來之後發現自己在車上，且旁邊的人是阿兵哥還有帶武器，「當下我其實也不敢多問，只有問說這裡是哪裡？我怎麼在這裡？但是也沒有人理我，後來就進去詐騙園區被逼迫工作，避免自己被電、被揍」。
受害男子透露逃生契機，表示跟裡面的老員工聊過之後，表示從來都沒有人從園區成功逃出過，而他後來去詢問自己的賠付金是多少，結果主管從原本一開始告知30萬變成50萬，而且對他的態度也180度大轉變，後來他約了10幾個員工，趁著主管們出遊的時候，將鐵窗剪破，把被單綁成繩子從7樓逃走。
不過後來因為發現有車經過，為了想躲在冷氣後面藏身，沒想到卻不慎失足墜落隨後昏迷，醒來之後已經在園區內的醫院治療，醫生直接說「腳骨碎裂、腰椎也斷了」，後來好險逃生的時候身上有帶現金，所以賄賂了醫院裡的保安，才能聯絡台灣的媽媽，進而透過「GASO」與當地台商，成功救援。