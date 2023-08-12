7-11霜淇淋紅超快！買1送1吃法曝光 眾人揭「還是輸全家」原因
7-11今年除了有思樂冰回歸之外，連霜淇淋也正式加入超商戰場！繼第一波泰奶霜淇淋廣受好評之後，最近更是與寶可夢聯名推出芒果口味的霜淇淋，網路聲量直線飆高，可愛度破表！而近日7-11也輸人不輸陣，同樣都會在週末推出買1送1的活動，吸引許多客人朝聖購買，不過也有不少網友討論，全家霜淇淋目前還是贏過7-11霜淇淋，其原因也掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在PTT貼文指出「7-11霜淇淋用icash Pay五六日買一送一」只見貼出的情報當中，7-11在8月推出週末連三日霜淇淋買1送1的活動，只要結帳使用icash Pay的話，就能享有此優惠，像是今（12）日就在活動時間內，愛吃霜淇淋的民眾可別錯過！
不過貼文曝光後，卻有不少網友表示「我家附近完全沒半家有賣霜淇淋是要去哪吃」、「有賣的門市好少.....」、「很想吃....但是有賣的7-11真的離我家好遠」、「北投區只有一家，非常稀少」、「找不到有霜淇淋的小七」、「還是先吃全家的，7-11店面真的太少了」、「要競爭先拓點吧，有供應霜淇淋的門市真的超少」、「有冰淇淋機的店家太少了.....這點還是全家贏」、「口味贏全家，店面太少輸很可惜」。
而《NOWnews》也實際到全家以及7-11官網使用「搜尋功能」，其中7-11點「霜淇淋」搜尋後，發現整個信義區僅有2家有賣霜淇淋；而全家搜尋之後，信義區則有高達30家門市有販售，明顯呈現一個對比，雖然7-11的霜淇淋口味以及造型聯名都備受好評，但客人如果因為無法輕易取得而放棄購買，那真的會有些可惜！不少網友都敲碗7-11霜淇淋機大力拓展到各門市。