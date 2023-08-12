網紅拿車長廣播惡搞！「恐龍扛郎扛」猛嗨唱 遭砲轟帳號緊急關閉
太想紅了？近期有民眾在台鐵兩鐵列車上，為了拍攝TikTok影片，竟拿起廣播器冒充列車長進行惡搞喊話，下秒正牌列車長直接現身制止，而影片曝光後隨即遭到網友炮轟，對此，台鐵也發出聲明回應了。
記者潘毅/綜合報導
近期有TikTok網紅搭乘台鐵兩鐵列車包車，卻想在列車上進行「挑戰」，要拿起列車長的廣播，演唱近期很紅的「我沒K」主題影片。而這部近40秒的影片，看見該男子拿起列車長廣播設備，開口喊：「列車長廣播，歡迎搭乘我沒K班次，前往布魯Biu布魯Biu，我沒K，我沒K布魯Biu布魯Biu我沒K，恐龍扛狼扛狼扛…」。
而正牌列車長聽見後，也立刻前來制止，該網紅才放下廣播器。但事後仍把影片上傳至TikTok，直接引發各路網友的批評，網紅隨即將影片下架，帳號緊急關閉。臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」更忍不住痛批：「包車就可以玩廣播啊，好屌！」
對此，台鐵發出聲明回應，經查影片事發時間為8月11日的)6555次專車上，而該列車上的乘客為同一公司的團體旅客，無其他購票旅客。該民眾擅自使用廣播器，列車長發現後即予勸止，該民眾亦停止播音行為。該民眾已對自己行為表示歉意，並已將該影片下架。