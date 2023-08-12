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美國恐怖醫療疏失！接生醫師用力過猛　嬰兒未出娘胎即遭「斬首」

▲喬治亞州一對年輕夫妻在律師陪同下，出面指控當地醫院的離譜疏失，導致他們失去親生骨肉。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞州一對年輕夫妻在律師陪同下，出面指控當地醫院的離譜疏失，導致他們失去親生骨肉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國喬治亞州近日傳出一起離譜的醫療事故，1名21歲的婦女羅斯（Jessica Ross）指控，她在上個月於醫院分娩時，因接生醫師施力不當，竟扯斷嬰兒頭顱，事後還試圖向家屬隱瞞孩子真正的死因，氣得他們一狀告上法院。

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綜合《美聯社》《CNN》等外媒報導，羅斯分娩地點位於喬治亞州的南部地區醫療中心（Southern Regional Medical Center），醫師朱利安（Tracey St. Julian）原本是以自然順產的方式為她接生，但生產時胎兒肩膀被卡住，導致出現難產情況。

不過，醫生並未立即改為剖腹產，而是以各種方式想讓順產成功，過程中因拉扯嬰兒頭部、頸部時力道過猛，結果導致嬰兒頭頸部骨頭斷裂。等到3小時後，羅斯才被改以剖腹，但當時孩子已經胎死腹中。

羅斯與男友透過律師指控醫療中心，不只不讓她碰小孩，還用毯子緊緊包著孩子，試圖掩蓋嬰兒嚴重骨折的事實，並阻止羅斯對孩子的遺體進行檢查，要他們盡快將遺體火化、不要送殯儀館。

羅斯的委任律師艾蒙德（Roderick Edmond）並補充，羅斯與男友在孩子生不出來時就曾要求剖腹，當時嬰兒仍有存活的機會，可醫師不但拒絕，還繼續對嬰兒的頭部、頸部施加「可笑的過度力道」，導致憾事發生。最後院方透過剖腹產取出嬰兒的軀幹，頭顱則是經由陰道移出。

面對羅斯一家的控訴，醫療中心只說這事讓人心碎，但礙於法律和病人隱私，無法討論特定病人的護理和治療。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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