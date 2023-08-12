陶朱隱園11年才賣1戶！他不懂：蓋這個幹嘛　網揭沒人買原因

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事實上，陶朱隱園在2012年取得建照，於2018年建成都未開賣，期間只有威京開發孫公司承耀買進一戶7樓，因屬於自家人買賣，等於整棟40戶數不變，仍在威京集團底下。至於房價部分，「陶朱隱園」號稱全台最貴，旋轉外型配上每戶300坪的大空間，讓價格一度謠傳18億至22億元，每坪單價約600萬至750萬元，而陶朱隱園2019年7月被賣出的第一戶價格，以至少18億元成交。
貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應「重點是突然就變成哥吉拉......整個很瞎」、「打卡拍照熱點哥吉拉，你不懂的啦」、「直接變成信義區裝置藝術，真的還蠻沒必要蓋的」、「現在已經變成哥吉拉了，而且論豪宅，形狀我覺得有錢人不喜歡」；而也有人直接點破難賣的主因「我有18億還跟你住大樓，直接蓋豪華別墅了好嗎」、「有18億的人是絕對不會住在大樓，幹嘛不蓋透天或者別墅」、「拿2億就住豪華莊園了，誰跟你住大樓」、「這價格在南部可以買整排的了，誰還在跟你住這個」。
不過對於陶朱隱園的銷售情況不佳，威京集團主席沈慶京曾向《工商時報》表示，他完全不擔心陶朱隱園蓋10年才銷售的問題，因為其他建商蓋完要快速回收，但他要蓋的是可以住的藝術品，「坐擁10戶豪宅，不如擁有1戶陶朱隱園！」的概念。