韓國妹來台灣「扛衛生棉回國」？超神功能曝光 日本妹竟也愛爆
來台灣遊玩的國外旅客你會推薦什麼名產讓她帶回國呢？近日就有網友爆笑發現，韓國論壇上出現有女遊客來到台灣遊玩後，第一次使用「涼感衛生棉」，結果沒想到給出極高的評價，形容這是夏天的救星，而且沒有她活不下去，還不僅如此，連日本妹也是相當喜歡這種涼感衛生棉，各個來台玩都戴好幾包回國給朋友嘗試看看，笑翻不少台灣人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在「Dcard」貼文指出「最近在滑推特的時候，結果看到有韓國妹子被台灣衛生棉給涼到，使用完之後說『很辣的時代結束了，冷得我尖叫，台北現在31度，但我身體某部位卻是負3度』、『去台灣一定要買這種薄荷的衛生棉，還給我涼爽的夏天』、『我沒有這個現在活不下去』」這也讓原PO笑翻表示「應該是韓國太冷，他們才沒有這種東西吧，韓國人來台伴手禮+1啦」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我第一次用它的時候直接覺得是『胯下的冰河時期』」、「根本是行動冷氣，超舒服的」、「涼感真的是夏天一定要用的，超級舒服」、「我是不喜歡，因為都不知道是漏出來的涼意還是本身很涼」、「這超好笑，根本是外國女生來台專屬伴手禮」、「我超愛！夏天冰冰涼涼的，整個人都舒爽了」。
而有女網友也爆笑回應表示「之前日本朋友來台灣玩住我家，剛好月經來，就拿了家裡的愛康涼感給她用，結果她一直喊『鼠~勾~以~』！好像在日本也蠻少超涼的衛生棉，最後她直接打包超多回日本送朋友」、「日本真的沒有這種涼感的！優質產品請發揚光大」。