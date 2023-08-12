熱炒店收100元「冰塊費」遭嫌棄！老闆娘親曝真相 網認了：很佛
如果想要飲酒狂歡，很多民眾的首選都是熱炒店，有些人甚至還會自備珍藏酒水，要分享給朋友。不過近期就有熱炒店因為店內公告要收取「冰塊費」，遭客人嫌棄坑錢，但老闆娘解釋完整真相後，大多數網友則認為：「很佛了！」
記者潘毅/綜合報導
一位老闆娘於臉書《爆怨2公社》分享，目前經營一間熱炒店，餐點價格落在60至200元之間，偏親民的價格，而菜單下方則備註「自帶酒類酌收冰塊費用100元」。沒想到近期卻有客人來店時嫌棄：「蛤？冰塊還要收錢喔？」
老闆娘一聽完，無奈在心裡想「帶酒到其他有賣酒的地方，開瓶費有的就要幾百塊了」，但也耐心解釋，會規定自帶酒類酌收冰塊費100元，就是為了給顧客方便，且整桌只收取1次費用，無論自帶幾隻酒都只需100元。
不少民眾看完解釋後，則紛紛大讚老闆娘佛心，同時給予改名建議「整桌開瓶費100元打死，明明就超佛」、「把冰塊換成開瓶費，就沒人會說你的冰塊很貴，反而會讚你們家開瓶費真便宜」、「寫開瓶費100附免費冰塊，就不會有客人嫌了」、「名字取得不好，說開瓶費就沒人會來吵了」，最後老闆娘也吸取了這些意見，將在下個月將菜單上描述改為開瓶費用，以避免未來再度發生相似情況。