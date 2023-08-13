日本布丁藏「秘密開關」！保證完美擺盤 網喊：台灣數十年前也有
布丁這個甜點在各國都很受到歡迎，是許多超商必賣的美食之一。不過其實在日本，就有一款布丁竟暗藏秘密開關，特殊開法影片每過一段時間，都會在網路上引發各國網友話題，卻有很多台灣民眾表示，小時候也曾看過這種設計！
記者潘毅/綜合報導
日本固力果（Glico）公司在1972年，推出了「Pucchin布丁」，當時研發人員發揮巧思，在布丁底部加裝一個「尖角」，只要將其折斷，就能以真空原理，讓布丁能完美地從杯子中倒出。
而這種特殊包裝，能讓民眾完美的將布丁倒出擺盤，因此一問世就相當受到歡迎，後來還推出了各種大小的布丁，市占率越來越高。最終成為金氏世界紀錄認證全球賣最多的布丁。
🟡台灣以前也曾有「長腳」布丁？
軟嫩Ｑ彈的布丁，在台灣的超市也能看到，但是過去就有台灣民眾發起討論，表示依稀記得很久以前買布丁時，有看過盒底部也有設計「尖角」的印象，但是家人卻表示沒有這種事情，讓他忍不住上網發問「有沒有人也看過布丁包裝有長腳的？」
貼文曝光後，立刻吸引不少網友回答「以前真的有腳，一掰斷，布丁就掉下來了」、「那根腳至少取消20年了吧」、「我也可以作證，看過那隻腳，但不知道那個是做什麼用的」、「有，以前小時候真的有這根，這真的要35歲以上的人才知道」。