捷運為啥禁止飲食？不是怕弄髒 北捷：怕「小動物」！3狀況解禁
台北捷運營運27年年來，一直以來以乾淨著名，受到世界各地旅客的讚賞！北捷也一直明令禁止飲食，違者最重可罰7500元，大家都以為捷運禁止飲食是為了怕弄髒、要維持乾淨，但北捷日前公開真正原因，是怕「小動物」，讓網友驚呼「長知識了」。不過，有3種例外狀況可在捷運上飲食。
記者徐銘穗/綜合報導
北捷日前在臉書粉專發文問道，「通勤時肚子好餓，捷運為什麼不能吃東西？」，不少人直覺得是因為要保持乾淨、舒適的乘車空間。也有網友搞笑延伸作答，笑說禁止飲食是為了防止醉漢大鬧捷運、避免旅客相約捷運圍爐及野餐，避免狗狗友善車廂飄著屎味。
北捷隨後公布答案，禁止飲食的真正原因是為了避免「小動物」造成線路損壞，因為捷運仰賴大量自動化的設備，班次多又緊密，為了維持系統穩定，要避免食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作。
不過，台北捷運表示，如果媽媽有哺集乳的需求，可以到詢問處由站務人員帶領至哺集乳室，讓小寶貝可以安穩地吃飽飽；如果身體不適需要吃藥，或是血糖過低等情形，可以先告知車站服務人員，再飲水和服藥。
此外，如果不是緊急生理需求，在車站或是車廂裡飲食是會開罰的，依現行《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。