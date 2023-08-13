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哈士奇肇事「被抓進警局」做筆錄　挨正妹飼主罵：牠一臉不屑

▲哈士奇「Yuma」日前趁正妹主人不注意時偷溜出門，造成汽機車追撞事故，被抓進警局做筆錄。（圖／IG_illillillillillili）
▲哈士奇「Yuma」日前趁正妹主人不注意時偷溜出門，造成汽機車追撞事故，被抓進警局做筆錄。（圖／IG_illillillillillili）

記者徐銘穗/綜合報導

哈士奇a.k.a.「二哈」堪稱是地表最奇妙的汪星人，挺著天生帥氣的顏值，卻總是做出讓人翻白眼、氣到冒煙的超傻行徑！宜蘭有隻哈士奇日前趁正妹主人開門拜拜時偷溜出門，在馬路上帥一波，結果造成汽機車追撞事故，當場「被抓進警局」，成為全台、甚至可能是全世界首隻留下案底的哈士奇，主人氣得質問牠，但哈士奇「一臉不屑」，貌似沒在檢討，讓主人氣到哭笑不得。

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飼主Naomi在IG上分享「哈士奇肇事記」表示，2日下午，她因為店裡拜拜，當天需要打開店門，沒想到愛犬Yuma因此掙脫綁帶，直接衝出店門，進而闖了禍。

Yuma在街頭肆意耍帥，但這一趟亂跑卻害得郭姓小姐姐為了閃避牠而緊急煞車，導致後方騎車的陳哥哥煞車不及而發生車禍，幸好沒有人因此受傷，只有造成了車損。Naomi也相當感謝2位當事人的原諒。

事後Naomi收到了警方的道路交通事故聯單，上方的當事人欄位寫著「哈士奇」三個字，氣得拿單子訓斥Yuma，「妳今天幹了什麼好事」、「妳今天偷跑」、「這就是妳！欠揍」，但Yuma只露出側顏，狹長鳳眼讓牠貌似「一臉不屑」，更讓Naomi氣到哭笑不得，笑稱「有時候真的想把她安樂死」。

▲哈士奇「Yuma」的正妹飼主Naomi在宜蘭開酒吧。（圖／IG_illillillillillili）
▲哈士奇「Yuma」的正妹飼主Naomi在宜蘭開酒吧。（圖／IG_illillillillillili）

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