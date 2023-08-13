這群人尼克妹日本街頭「被掀裙」！他曝犯人嘴臉 求鬧上國際新聞
YouTuber「這群人」的成員尼克與老婆Ashly在2020年結婚，夫妻倆和「尼克妹」經營YouTube頻道並擁有高人氣，雖然尼克妹從未露臉，但一雙長腿已吸引不少粉絲。沒想到，尼克妹日前在日本大阪街頭替嫂子Ashly拍照時，突遭一名白T日男掀裙性騷，哥哥尼克氣得報警並公開日男犯後嘻笑嘴臉，火速拍影片求網友分享，盼獲事件能上國際新聞獲重視，讓犯人受到該有的懲罰。
記者徐銘穗/綜合報導
尼克和Ashly昨（12）上傳一支9分多鐘的影片，內容提到尼克妹11日早上在大阪通天閣商店街幫Ashly拍照時，遇到一群日本人從店裡走出，並蹲在一旁看他們拍照。沒想到，其中一名白T男子突然伸手掀開尼克妹的裙子，甚至還抓尼克妹的臀部，尼克當下立即出聲遏止。
不過，更令尼克一行人生氣的是，對方非但沒有道歉，看到他們在拍攝證據還嘻皮笑臉地接近，完全沒有悔意。Ashly也指出，對方的同行人中，甚至還有女性，但大家全都默不作聲，讓她氣得痛罵「都是幫兇」。
尼克表示，他們當下就報警處理，但因為語言不通，作完筆錄就已經花掉3、4個小時，且警方也說不方便讓他們調閱監視器畫面，所以他們只好透過影片發聲，希望藉由網友協助轉發分享，盡早讓犯人受到法律制裁。
而受害的尼克妹也哽咽說，「不能說我穿裙子、這地方治安不安，就把這件事情合理化，一點都不合理！」強調遇到被人欺負，就要替自己發聲。
影片上傳至今上午9時止，短短15小時已有超過58萬次觀看。影片標題也特別加上日文「大阪でセ○ハラに遭いました」，網友怒罵：「太猖狂！」不少粉絲協助轉發上推特，盼能讓犯人受懲罰。