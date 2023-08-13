林襄爆熱戀馬傑森恐離隊？「誰是接班人」名單曝光 學妹有望殺出
樂天女孩人氣成員林襄，2021年加入啦啦隊後人氣不斷暴漲，迅速成為樂天一姐，除了替球團帶來驚人效益，自身代言更是接到手軟，光是今年就至少賺進上千萬元。據傳，林襄與球員馬傑森的戀情曝光後觸犯到禁愛令，還傳出「棄馬保襄」的說法，依照林襄背後所帶來的利益，位置不太可能有變動；但另一派人士認為，林襄在合約到期後還是有可能會離隊，即便樂天桃猿否認眾多傳聞，但擋不住網友討論，甚至紛紛推測誰會是下一個林襄。對此，《NOWnews今日新聞》整理「林襄接班人」的女孩名單，各個實力堅強，大有來頭，供讀者們參考。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年20歲熊霓，從小就學習國標舞長大，練就一身好舞功，與林襄同樣在2021年加入樂天女孩，但卻晚了1年才在網路上爆紅。回顧2022年5月10日，熊霓靠著一部應援震撼影片，迅速獲得網友們瘋傳，在短短幾天內湧入上百萬人次點閱。隨後熊霓成功進軍演藝圈，還被經紀公司相中，頻頻在各大綜藝節中亮相。
以節目《全明星運動會》打開知名度的林穎樂，加入樂天女孩的同時，還是一名游泳教練，憑藉優異的運動能力成為女生狀元，頻頻在節目獲得好成績，再加上林穎樂陽光又可愛的個性，讓人難以招架，無論球迷、還是網友都會被她的笑容感染。
「文大新聞系系花」走紅的邱紫庭，靠著直播唱歌嶄露頭角，還擁有「甜音精靈」、「千萬主播」等美名，2017年獲得經紀公司簽約，陸續挑戰全方位發展，還演過多部八點檔戲劇，廣受好評。直到2021年成為樂天女孩一員後，邱紫庭的甜美外型與深藏不露的好身材，成為球場的不可忽視的亮點之一。
此外，除了與林襄同期進來的女孩以外，學妹們的人氣一樣不容小覷，像是「寶藏女孩」嘎琳、林襄師妹「最美蘭花精」雅涵Kimi、「中職新垣結衣」宋宋、前人氣偶像女團「TPE48」成員十元等等，在網路上都擁有一定的知名度，期盼有天能在多達32位樂天女孩之中成功殺出。