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日本YouTuber住台灣13年！親吐「1件事」最難接受：根本已經重病

▲在台灣居住已經長達13年的YouTuber「Iku老師」（右），近日拍片透露自己在台灣最無法接受的事情。（圖／Iku老師YT）
▲在台灣居住已經長達13年的YouTuber「Iku老師」（右），近日拍片透露自己在台灣最無法接受的事情。（圖／Iku老師YT）

記者張志浩/綜合報導

日籍YouTuber「Iku老師」在台灣居住已經長達13年，身為台灣女婿的他，頻道擁有超過43萬追蹤數，昨（12）日他以「在台灣13年，我最受不了台灣的事情！」為標題，提及「台灣的交通狀況」令他無法接受，很多地方連人行道都沒有，直言台灣目前很輕視交通安全，為了維持國民的「隨便的方便」，卻不面對眼前的問題，「如果不改變，台灣會繼續爛下去。」

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Iku老師昨日除了發布影片外，也在臉書粉專發文表示，「不好意思我完全沒辦法接受台灣的交通狀況，很多地方連人行道都沒有」，Iku老師認為，許多地方只是用油漆畫上「人行道」，但上面卻有無限的盆栽、看板、亂停的摩托車，還有計程車司機停在那邊抽煙，這樣「限縮行人使用空間」的情況，他直呼非常隨便。

▲Iku老師強調，目前台灣的現況是「車權比人權大」，如果不著手推動改變，情況只會越來越爛。（圖／Iku老師YT）
▲Iku老師強調，目前台灣的現況是「車權比人權大」，如果不著手推動改變，情況只會越來越爛。（圖／Iku老師YT）
Iku老師強調，因為上述情況，在台灣養孩子推嬰兒車，就要推到車道上，根本「車權比人權大」，「這個就是台灣的2023年，完全不重視人民安全的現況」，他也強調，日本路邊的人行道都會設置鐵欄杆，以避免車輛違停。此外，Iku老師還不解，台灣的駕照是拿到之後到75歲不用還，日本則是拿到後3年要更新，沒有違規才能轉成是5年一次更新，但台灣卻完全不用定期確認駕駛的身體狀況，「這個不叫輕視國民的安全，那叫什麼？」

Iku老師感慨的說，人口只有2300萬而已的台灣，交通意外離世的人，卻比人口1億2700萬的日本還要多，原因單純就是台灣目前很輕視交通安全；而台灣經濟來源有大部份依賴觀光，若沒有做好交通整頓，不僅丟臉也會影響收入，呼籲民眾能一起大聲表達想法、推動改變，不這麼做，台灣會繼續爛下去。

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