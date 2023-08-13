農業部漁業署今揭牌！陳吉仲：永遠做漁民的靠山、提升漁民收入

我是廣告 請繼續往下閱讀
為推動漁業相關重大建設需求、提升智慧漁業需要，增設「漁業建設組」；為強化照顧漁民海上作業安全，以利漁業通訊管理業務事權統一，漁業廣播電台承接漁業通訊電台管理業務，漁業署期能透過組織及業務之調整，有效發揮行政管理及輔導功能。
陳吉仲表示，於87年8月1日當時的行政院農業委員會將內部單位「漁業處」升格為行政院農業委員會漁業署，時隔25年後的今日，很高興與張致盛、漁業行政伙伴及全國漁業團體與漁業青年代表，共同參與農業部漁業署揭牌儀式。
陳吉仲強調，面對氣候變遷、漁業環境改變、國際市場瞬息萬變、後疫情時代等的挑戰，政府一定會與漁民朋友站在一起，要永遠做漁民的靠山，持續不斷解決漁民的問題，積極提升漁民收入，也會要求農業部漁業署同仁要與漁民朋友們站在一起推動各項漁業施政，在漁業永續及壯大臺灣漁業的路上一起來打拼。
張致盛指出，漁業署前已邀集漁業相關領域的專家學者集思廣益，參考聯合國「2030年永續發展目標」，並借鏡鄰近國家的漁業政策，研訂「漁業政策長期發展策略」，針對全球漁業現況、我國遠洋、沿近海、養殖漁業及漁業基礎建設等現況與趨勢、遭遇問題、採行措施等進行深度分析、闡述，擬定「精實遠洋漁業」、「復育沿近海漁業」、「壯大養殖漁業」、「完善基礎設施」、「強化人才培育」、「掌控產銷調節」以及「提升科研能量」7大策略，期許在未來10年政策規劃下，實現「棲地保護，生態平衡」、「資源合理利用，漁業永續」、「產業蓬發，漁民生活改善」及「漁業人力健全，漁村經濟活絡」的願景。
張致盛說，未來農業部漁業署同仁一定會在既有基礎上展現前瞻與創新思維，持續推動漁業政策、措施與建設，相信在各位漁民朋友的共同配合與努力下，能讓我國漁業展現活力並永續發展。