夏威夷經歷最致命野火！2020年報告已預警　西毛伊島風險達9成

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過根據「傑米卡普蘭諮詢公司」（Jamie Caplan Consulting）這個以「減輕自然災害」為專長的諮詢公司在2020年提出的報告指出，本次野火發生地拉海納鎮（Lahaina）所在的西毛伊島地區，被認為是毛伊島內的其他6個地區之中「極有可能」發生野火的地段，每年發生野火的機率超過90%，遠超於其他地區—例如拉奈島就被認為野火發生機率僅1%至10%。
報告指出，影響毛伊島致命野火的因素繁多，就自然環境因素來看當地有著多風且乾燥、沒有水氣的氣候，這雖然是這個度假勝地迷人的原因之一，但在全球氣候變遷的影響下，乾旱問題愈發嚴重，而毛伊郡大部分地區植被茂密，在許多枯萎的植物燃料堆積下，火勢自然會迅速蔓延且愈發頻繁。
另一項人文因素則是來自於當地居民，由於西毛伊島的非英語人口接近6%，加上普遍家庭並沒有汽車，因此在災情第一時間發生時，民眾遇到危急情況難以應變。報告統計，西毛伊島地區「無車家庭」數量全郡排名第二，上一次當地最嚴重的火災發生在2009年，當時莫洛凱島（Molokai）有8358英畝的土地被燒毀。
自1999年至2019年，有80逾起野火直接影響毛伊島郡，平均每年會發生4起火災，島上各地設置有警報器，但夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）指出，這次各地的警報器並沒有發揮作用，等到許多居民意識到必須疏散時，大火已經燒到眼前，詳細原因仍有待現場恢復後才能繼續調查。