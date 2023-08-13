健身教練IG直播槍殺前妻！1萬2千人線上目睹　警要查網友有無煽動

夏威夷經歷最致命野火！2020年報告已預警　西毛伊島風險達9成

▲美國夏威夷經歷了百年來全美最致命的野火，而2020年一份研究自然災害的報告就曾警醒當地有高達九成的機率每年會發生野火。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國夏威夷經歷了百年來全美最致命的野火，而2020年一份研究自然災害的報告就曾警醒當地有高達九成的機率每年會發生野火。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國夏威夷經歷了百年來全美最致命的野火，官員表示截至12日毛伊島（Maui）野火已造成至少89人喪命，超越2018年加州「坎普野火」（Camp Fire）的85人死亡，且仍有數百人失蹤，災情相當慘重。不過根據《紐約時報》報導，在2020年一份報告就曾經示警，本次野火發生的地區「每年野火發生率超過90%」，同時也分析了火勢迅速蔓延、野火頻繁的原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據紐約時報、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等美媒報導，國家消防協會（National Fire Protection Association）統計指出，夏威夷毛伊島野火是近百年來最致命的一次野火事件，超越了2018年加州「坎普野火」（Camp Fire）造成的85人死亡人數。

不過根據「傑米卡普蘭諮詢公司」（Jamie Caplan Consulting）這個以「減輕自然災害」為專長的諮詢公司在2020年提出的報告指出，本次野火發生地拉海納鎮（Lahaina）所在的西毛伊島地區，被認為是毛伊島內的其他6個地區之中「極有可能」發生野火的地段，每年發生野火的機率超過90%，遠超於其他地區—例如拉奈島就被認為野火發生機率僅1%至10%。

報告指出，影響毛伊島致命野火的因素繁多，就自然環境因素來看當地有著多風且乾燥、沒有水氣的氣候，這雖然是這個度假勝地迷人的原因之一，但在全球氣候變遷的影響下，乾旱問題愈發嚴重，而毛伊郡大部分地區植被茂密，在許多枯萎的植物燃料堆積下，火勢自然會迅速蔓延且愈發頻繁。

另一項人文因素則是來自於當地居民，由於西毛伊島的非英語人口接近6%，加上普遍家庭並沒有汽車，因此在災情第一時間發生時，民眾遇到危急情況難以應變。報告統計，西毛伊島地區「無車家庭」數量全郡排名第二，上一次當地最嚴重的火災發生在2009年，當時莫洛凱島（Molokai）有8358英畝的土地被燒毀。

自1999年至2019年，有80逾起野火直接影響毛伊島郡，平均每年會發生4起火災，島上各地設置有警報器，但夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）指出，這次各地的警報器並沒有發揮作用，等到許多居民意識到必須疏散時，大火已經燒到眼前，詳細原因仍有待現場恢復後才能繼續調查。

美國史上最嚴重！夏威夷「末日野火」升至89死　逾2千建築遭燒毀

夏威夷野火增至80死！茂宜島新一輪疏散　警方稱80％火勢已控制

恐成美國百年傷亡最慘？夏威夷野火增至67死　預警不及惹議

夏威夷野火　居民透露「沒收到疏散通知」：看見黑煙就知道該跑了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀