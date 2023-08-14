美國百年來最致命！夏威夷野火釀93死 如何自保先看「周遭環境」
▲美國夏威夷州近日遭大規模野火襲擊，知名旅遊勝地毛伊島（Maui）成了重災區，歷史古鎮拉海納大部分地區被燒毀，截至14日已經有93人喪命，這也是美國近百年來最致命的野火。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-08-14 02:48:38
美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火災情堪稱全美百年來最嚴重，當局表示截至當地時間周日清晨為止，至少93人因此喪命，觀光小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）尤其傷亡慘重，死傷人數超過2018年發生的加州「坎普野火」（Camp Fire），再為近年氣候災害添上一筆紀錄。綜合《國家地理雜誌》、《每日郵報》、林火基金會（Bushfire Foundation）及美國國家公園管理局火災與航空管理部門（National Park Service Division of Fire and Aviation Management，DFAM）資訊，野火延燒速度比想像中快，想要在野火災情下自保，民眾必須掌握自身處境再決定如何逃難。
野火當下人在何處？
野火之所以危險除了火勢驚人、蔓延速度快之外，龐大的煙霧瀰漫也容易導致視線不清視線不清、阻礙移動，因此若無車代步那麼建議避開容易引導火勢的峽谷地形或有樹枝低垂的溪流，切記注意風向變化選擇往下風處以及池塘或湖泊逃跑，因為火勢蔓延至上坡的速度遠比下坡快，選擇燃料稀少、水體面積大之處可以臨時避難。此外，維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）提醒，一旦進入安全區請盡快找到任何可以隔離高溫的物品覆蓋全身，以「臉朝下方」的姿勢趴在地上避開煙霧與火燄。
駕駛車輛或旅途期間如果發現前方出現森林大火，不該特別前往調查而是立刻調頭駛離，如果火焰來自道路旁，那麼應該擷取最快遠離的路線遠撤，並儘速聯絡相關單位進行求助或通報。駕駛期間，如果車外濃煙已經車避道路無法行駛，最好暫時尋找遠離茂密植被處，尋找空地將車輛停靠在牆壁或岩石後方等無可燃素材的空曠場所，以車頭對向火場的方式停好車輛，並升起車窗、關閉空調封口隔離車外煙霧，同時以毛毯包裹全身倒臥車內地板上，避免高溫同時防止吸入濃煙造成呼吸困難。 ▲DFAM 表示，如果看到有野火冒出或煙霧在遠處蔓延，民眾應該立即離開該地區並返回車上，以便緊急開車撤離當地。（圖／美聯社／達志影像） 美國農業部林業局提醒，若人被關在建物內無法即時撤離，應留在溫度比外頭更低的屋內，並將整棟建築的門窗關閉，防止火星吹入室內；同時，將照明設備全數打開，方便煙霧或黑暗中能夠看得更清楚，至於窗戶以及玻璃門旁邊的傢俱、窗簾也需要盡快移開，避免火焰透過窗戶輻射的高溫將傢俱或門簾引燃，門窗則維持關閉而不用上鎖的狀態以便迅速撤離。 ▲美國夏威夷州毛伊島野火造成的死亡人數目前已達93人，使其成為美國自1918年以來最致命的野火。（圖／美聯社／達志影像）
在關閉石化燃料或天然氣管線後，躲在屋內者可以穿著材質不易燃的長袖長褲與手套，同時準備手電筒、飲水、食物、地圖、指南針等緊急求生用品，若周遭有水槽、浴缸也可以即時儲存足夠的水量應付小火苗或飲用。