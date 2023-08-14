全聯中元節開大招了！婆媽一看「全被吸進去」：好兄弟幫加薪
本週三就是鬼門開的日子，而再過半個月就是中元普渡，不少民眾都已經開始準備供品，各大通路也看準商機推出不同的優惠活動，看誰比較殺！然而，近日就有網友分享經過全聯的時候，全聯員工為了吸引顧客，結果在門口用薯條餅乾擺出「中元」兩個字，超用心的擺設讓不少人都願意到該店消費，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「剛剛騎車經過，看到這家全聯門口擺滿薯條，覺得新奇，就走進去買，買完出來再定眼看一下，果然有亮點！這家全聯成功吸睛唷！」只見貼出的照片，一家全聯的玻璃牆邊堆滿了薯條餅乾，由於該餅乾有紅色跟綠色的外包裝，運用這樣的顏色分別，將綠色鑲嵌在紅色的薯條海中拼成「中元」兩個字，難度還算蠻高也很用心。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我家這邊的也有！真的超級用心」、「這員工要加薪吧，這要排多久啊......」、「好兄弟的節日才有這種，算是幫忙員工加薪吧哈哈」、「老闆有看到嗎？這應該要發給老闆看吧，請加薪」、「這太強了啦！老闆加薪！」、「全聯老闆給我看！不加薪小心好兄弟不放過你！」、「這真的會想進去逛，一開始就吸著眼球了」。
而也有網友貼出自家附近的全聯，也同樣利用這種薯條餅乾方形的特徵，在門口直接拼出一隻日本任天堂遊戲公司設計的一個虛構角色、瑪利歐系列最知名的角色之一「耀西」，門口也同樣有中元節的廣告看板，路過時都會忍不住多看幾眼。
至於今年中元節時間，是8月30日（三），以往祭拜都是選擇中元節農曆七月十五日祭拜，但現今社會大家工作比較忙碌因此日期可以稍做變通，祭拜的順序為「地官」、「祖先」、「地基主」、「好兄弟」；地官又稱普渡宮，祭拜時間為農曆七月十五日中午或者七月十四日的凌晨；祖先則農曆七月十五午餐前；地基主為七月十五日下午、太陽下山前；最後則是好兄弟午後13點至17點之間，以1個小時內結束最佳，同意要在太陽下山之前完成。