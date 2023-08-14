達美樂6款「大披薩天天199元」！必勝客買1送1　拿坡里炸雞買6送6

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達美樂即日起全台188家門市同步，祭出外帶6款「大披薩天天199元」半價活動，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，不限平假日、不限時段，通通享有優惠價199元。據業者表示，這一波優惠活動，目前沒有截止日期，號召披薩控放心開吃。
而且8月17日起並同步展開網路活動，粉絲憑「其他家優惠券」，不論使否在效期內，網路訂購達美樂外帶披薩半價199元起優惠，還贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出10,000片，各店送完為止。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」
必勝客外帶單點披薩「買大送大」，限門市取餐，以價高者計價。外送則有單點比薩「買大送小」。若大比薩選擇630元以下口味，小比薩選擇加價品項，須另外加價。
📌拿坡里：炸雞「買6送6」
拿坡里炸雞專賣店暑假即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞，而且平常酥炸雞就可是只送不賣的部位。
而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。