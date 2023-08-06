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最強「炸雞優惠」懶人包／肯德基6塊雞蛋撻桶369元　拿坡里買6送6

▲暑假最強「炸雞優惠」懶人包！肯德基「6塊炸雞蛋撻桶369元」、橋村炸雞「買1送1」、拿坡里「買6送6」，起家雞、bb.q CHICKEN打8折，頂呱呱、繼光香香雞也划算開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假最強「炸雞優惠」懶人包！肯德基「6塊炸雞蛋撻桶369元」、橋村炸雞「買1送1」、拿坡里「買6送6」，起家雞、bb.q CHICKEN打8折，頂呱呱、繼光香香雞也划算開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假最強「炸雞優惠」懶人包來了！肯德基「6塊炸雞蛋撻桶369元」、新開幕橋村炸雞「買1送1」、拿坡里「買6送6」，起家雞、bb.q CHICKEN打8折，頂呱呱聯名忍者龜「卡哇邦呱」套餐179元、繼光香香雞聯名「哥吉拉咆哮餐」379元，21世紀風味館開賣「韓式甜辣炸雞」85折。超強11家炸雞優惠一篇掌握。

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📌肯德基：肯德基「6塊炸雞蛋撻桶」369元
肯德基父親節8月4日至8月8日，「6塊炸雞蛋撻桶」爸氣歡樂餐激殺54折，優惠代碼「40560」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」只要369元（原價684元）。另外還有下殺66折的「蔥麻上癮青花椒脆雞同樂餐」，現省333元；還可搭配肯德基網路限定，預訂快取「加1元多一件」蛋撻或炸雞。

肯德基開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，酥炸手切無骨雞腿肉，淋上韓式甜辣醬與黃金切達起司醬，搭配台農57號黃金地瓜塊。並新增肯德基外送服務，7月31日前滿350元都可免運；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需下次消費滿99元才能使用、且30天內兌換完畢。

▲肯德基今夏期間限定推出「雙層咔啦雞腿堡」，到底有多嗨？《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，實際拿尺測量漢堡＋炸雞竟有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基今夏期間限定推出「雙層咔啦雞腿堡」，實際拿尺測量漢堡＋炸雞竟有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：炸雞「買6送6」
拿坡里炸雞專賣店暑假即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞，而且平常酥炸雞就可是只送不賣的部位。

而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。

📌橋村炸雞：啤酒「買1送1」　下載APP送100元現金抵用券
由王座國際代理的板橋環球「橋村炸雞」，開幕活動8月4日至8月7日「啤酒買1送1」，點任一半雞/全雞，即享獨家橋村鉑金啤酒、或精釀柚子啤酒買1送1優惠。限每日前50名，單筆每人限購乙組。

另外，下載「六角美食通APP」，成功註冊後還可至「享優惠」，領取「100元現金抵用券」。提醒大家，優惠不可合併使用。

▲板橋「橋村炸雞」搶先曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋「橋村炸雞」搶先曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
📌起家雞：飲料全品項「兩件8折、三件7折」
起家雞即日起至8月31日，飲料全品項「兩件8折、三件7折」，全品項可任選搭配，不得與其他飲品優惠併用。

📌bb.q CHICKEN：指定餐8折！啤酒加價購買1送1
bb.q CHICKEN以「去骨蜂蜜蒜味炸雞」搭配新品「海鮮小煎餅」，即日起至8月18日平日時段，推出「韓迷快閃餐」。到店消費出示「韓式炸雞」照片，可享「韓迷快閃餐」8折優惠398元（原價497元）；並加碼購買快閃餐再享「柏克金科隆啤酒」加價購「買1送1」優惠。提醒大家，照片不限炸雞品牌或品項；芝山店未販售；每店每日限量100組，總計2萬份。

▲板橋環球「橋村炸雞」遇卡努颱風不營業，但熱鬧開幕吸引百人排隊，曝光「買1送1」優惠，讓韓式炸雞對手全拚了！起家雞、bb.q CHICKEN都祭出「8折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲起家雞、bb.q CHICKEN都祭出「8折優惠」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌頂呱呱：聯名忍者龜！「卡哇邦呱」套餐179元
頂呱呱聯名電影《忍者龜：變種大亂鬥》，在復興門市打造全台唯一地下基地體驗餐廳，同步推出「卡哇邦呱」口袋披薩聯名套餐，口袋披薩 x 1＋原味炸雞 x 1＋阿勇雞塊 x 6＋可口可樂(M) x 1，特價179元（原價219元），即日起至8月31日全台門市（桃園機場店除外）開吃；而且8月31日前，凡購買任一套餐或卡哇邦呱餐，可用40元加購口袋披薩、或49元加購呱呱包（每次限加一份；每人每筆消費限乙次）。

📌繼光香香雞：「哥吉拉咆哮餐」379元
繼光香香雞第二波「哥吉拉咆哮餐」正式上市，即日起至至8月30日（或售完為止），香香炸雞(中)＋香香三角骨(中)＋美式脆薯 x 2＋甜心地瓜球 x 2，售價379元，附贈限量哥吉拉限量貼紙組乙組；並可以799元預購全球限量5000個「哥吉拉造型碗」。提醒大家，數量有限，售完為止；商品供應依門市實際狀況為準；不得與其他優惠併用(包含會員優惠)；每一咆哮餐限預購一個造型碗。

▲繼光香香雞聯名哥吉拉第二彈。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞聯名哥吉拉第二彈。（圖／香繼光提供）
📌21世紀風味館：「韓式甜辣炸雞」85折
21世紀風味館引進韓國辣椒醬調製獨家甜辣醬汁，淋上香、酥、脆的 21 香脆炸雞，暑期推出「韓式甜辣炸雞」異國風味；還選用去骨雞腿排、搭配含有帕瑪森乳酪的起司圓頂麵包，打造「韓式炸雞腿堡」。即日起至8月23日止，至門市購買韓式炸雞腿堡即可享有 85 折優惠折扣，優惠價只要98元（原價115元）；「韓式炸雞腿堡套餐」韓炸雞腿堡＋雞肉洋蔥圈＋蜂蜜綠茶(M)159元。

📌麥當勞：大薯、OREO冰炫風等5款「買1送1
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

夏季限定「得來速熟客券」限期回歸！即日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張於下次消費可「免費兌換大麥克」乙個。

而且迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。

▲7月放暑假必吃15家速食連鎖餐廳優惠！麥當勞5款「買一送一」搭配熟客券免費吃大麥克，頂呱呱身分證中1碼「4或9」呱呱包加購價10元，1元爽吃漢堡王脆雞堡等超狂優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲同場加映，麥當勞、漢堡王等必吃速食划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：8款「買1送1」　4款安格斯牛肉套餐「第二套半價
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。

漢堡王即日起至8月17日，每日上午10點半起，限臨櫃與官網，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店，詳情請洽餐廳為準），4款安格斯系列套餐「第二套半價」優惠，現省95元。包括黑醬安格斯/勁濃安格斯/安格斯厚切/花生安格斯等4種牛肉堡套餐，附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。

📌達美樂：外送3個大披薩699元
達美樂慶祝父親節，3個大披薩外送只要699元！即日起至8月13日，周末六日訂購，指定蝦趴酪梨四喜披薩再送「9吋披薩券」。提醒大家，免費9吋披薩口味限定夏威夷、道地美國、白醬彩蔬（3選1）；一筆訂單內含蝦趴酪梨四喜披薩，可獲得一個9吋披薩電子序號（一筆訂單內訂購多個蝦趴酪梨四喜，也只會得到一個序號）；兩筆訂單兩個序號，以此類推；隔週週三發出上周末符合資格訂單的簡訊，請於8/31前（逾期無效）持序號至達美樂官網電子票券區兌換。

橋村韓式炸雞「買1送1」！對手全拚了　起家雞、bb.q「8折優惠」

肯德基「雙層咔啦雞腿堡」有多嗨？開箱實測　漢堡＋炸雞8公分高

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