頂呱呱今起買1送1！呱呱包33元有找　麥當勞大薯、冰炫風都買1送1

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頂呱呱頂呱呱49週年生日慶，即日起至7月23日，天天有不同餐點「買1送1」爽吃4天。7月20日呱呱包「買1送1」特價65元（原價130元），7月21日雞脖子「買1送1」特價80元（原價160元），7月22日地瓜薯條「買1送1」特價60元（原價120元），7月23日甜甜包「買1送1」特價35元（原價70元），每人每筆限購2組。
更划算的是，即日起至7月23日，凡出示身分證號對中1碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐/明星三寶餐），即可用10元加購呱呱包（原價65元），每人每筆消費限乙次。
即日起至7月23日推出「速速叫重量餐」特價449元（原價634元），原味炸雞4塊＋原味雞腿2支＋呱呱包2顆＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L(1瓶)；「明星3寶餐」呱呱包＋雞脖子＋地瓜薯條，特價149元（原價205元）；加購紅茶雪泥(L)特價49元（原價55元），全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與；外送平台不參與飲品加購。
📌麥當勞：大薯、OREO冰炫風等5款「買1送1」
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
而且迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。
「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元。
「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。
「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。