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芭比粉紅炸雞！七夕嗑bb.q「火龍果炸雞」　肯德基x青花驕辣上癮

▲芭比粉紅熱潮感染速食界！迎接七夕情人節，bb.q CHICKEN推出台灣限定「粉紅雞情火龍果炸雞」；肯德基則辣上癮，再度攜手王品青花驕麻辣鍋，打造「蔥麻上癮青花椒脆雞」。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲芭比粉紅熱潮感染速食界！迎接七夕情人節，bb.q CHICKEN推出台灣限定「粉紅雞情火龍果炸雞」；肯德基則辣上癮，再度攜手王品青花驕麻辣鍋，打造「蔥麻上癮青花椒脆雞」。（圖／全家國際餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

芭比粉紅熱潮也感染到速食界！為迎接七夕情人節，韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN推出「粉紅雞情火龍果炸雞」，可是台灣限定的夢幻口味。而肯德基辣上癮，再度攜手王品青花驕麻辣鍋，打造限定芝麻醬＋青蔥的「蔥麻上癮青花椒脆雞」，挑戰嗜辣控。

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韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN為迎接七夕，推出浪漫的「粉紅雞情火龍果炸雞」，將台灣季節限定、每日現做的「火龍果醬」，結合與自家招牌的「蜂蜜蒜味醬」，打造芭比也想吃的甜蜜粉紅炸雞。除了炸雞脆皮口感，還添加蓮藕片的清脆，從半雞、去骨炸雞、半半炸雞、雙口味調味炸雞品項，去骨、帶骨炸雞都能自由選擇。

▲韓式炸雞bb.q CHICKEN推出浪漫的「粉紅雞情火龍果炸雞」，應景七夕情人節。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲韓式炸雞bb.q CHICKEN推出浪漫的「粉紅雞情火龍果炸雞」，應景七夕情人節。（圖／全家國際餐飲集團提供）
還和韓國巧克力棒品牌聯手舉辦「七夕炸雞傳情」活動，8月購買「粉紅雞情火龍果炸雞」系列，隨餐贈送「PEPERO巧克力餅乾棒」；參加bb.q CHICKEN Taiwan官方臉書粉絲團告白傳情活動，還有機會抽「PEPERO巧克力餅乾棒」一箱，和另一半有吃不完的甜蜜。

▲「粉紅雞情火龍果炸雞系列」半雞349元、半半炸雞599元。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲「粉紅雞情火龍果炸雞系列」半雞349元、半半炸雞599元。（圖／全家國際餐飲集團提供）
另外，肯德基則是辣上癮，繼「雙層咔啦雞腿堡」後，再度攜手王品青花驕麻辣鍋，打造「蔥麻上癮青花椒脆雞」，將濃郁芝麻醬拌入道地四川青花椒與多種辛香料，調製成有別以往的秘製青花椒香芝麻醬，最後再撒上爽口蔥花，在濃香清爽麻韻中增添辛香風味，以又香又麻又脆的口感挑戰嗜辣控。

▲肯德基再度攜手王品青花驕，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」。（圖／肯德基提供）
▲肯德基再度攜手王品青花驕，新推「蔥麻上癮青花椒脆雞」。（圖／肯德基提供）
即日起至9月4日，「蔥麻上癮青花椒脆雞」於全台肯德基門市限定販售，售完為止；凡持肯德基蔥麻上癮青花椒脆雞的發票明細，到青花驕麻辣鍋內用消費，還可免費換原價298元的「青花驕鮮蝦滑」一份，（優惠持續到10月31日前有效）。

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