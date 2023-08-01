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肯德基「雙層咔啦雞腿堡」有多嗨？開箱實測　漢堡＋炸雞8公分高

▲肯德基今夏期間限定推出「雙層咔啦雞腿堡」，到底有多嗨？《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，實際拿尺測量漢堡＋炸雞約有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基今夏期間限定推出「雙層咔啦雞腿堡」，到底有多嗨？《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，實際拿尺測量漢堡＋炸雞約有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基受到消費者喜愛近30年的「咔啦雞腿堡」，今夏期間限定推出「雙層咔啦雞腿堡」，到底有多嗨？《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，實際拿尺測量漢堡＋炸雞約有8公分高，嘴巴不夠大的民眾，實在很難一口咬下。

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肯德基「咔啦雞腿堡」採獨家技術裹粉100%新鮮手做原塊咔啦雞腿肉，暑假升級推出Double「雙層咔啦雞腿堡」，一次放入兩塊微辣口味的咔啦雞腿排肉，搭配清爽脆甜的新鮮萵苣、佐上酸甜美乃滋風味，讓肉肉控一次雙倍滿足。

▲記者開箱實測「雙層咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者開箱實測「雙層咔啦雞腿堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》記者開箱實測「雙層咔啦雞腿堡」，雖然原塊咔啦雞腿肉大小、厚度不一，打開包裝紙後看起來堆疊地有點歪斜，但漢堡仍然算是可以好好站立，實際拿尺測量，漢堡＋兩塊炸雞約有8公分高，相當於肯德基脆薯條盒再疊上蛋撻的高度。

▲實際拿尺測量，漢堡＋兩塊炸雞約有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲實際拿尺測量，漢堡＋兩塊炸雞約有8公分高。（圖／記者蕭涵云攝）
嘴巴不夠大的民眾，實在很難挑戰一口咬下。女生則乾脆把漢堡分開，一片麵包搭配一塊酥脆原塊咔啦雞腿排肉，才有辦法吃。不少網友相當期待「這樣才涮嘴」、「太瘋了這個」，不過也有粉絲認為價格不算太親民。

▲不過肉塊大小厚度不一，轉個方向、不同角度看起來份量感不太一樣。但高度約莫是脆薯盒加上蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不過肉塊大小厚度不一，轉個方向、不同角度看起來份量感不太一樣。但高度約莫是脆薯盒加上蛋撻高。（圖／記者蕭涵云攝）
就肯德基目前單點售價來看，咔啦雞腿堡115元，青花椒香麻咔啦雞腿堡125元，雙層咔啦雞腿堡則是165元；L號絕配餐搭配香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、原味蛋撻，咔啦雞腿堡絕配餐160元，青花椒咔啦雞腿堡絕配餐170元，雙層咔啦雞腿堡L絕配餐則是210元；即日起於全台肯德基門市限定販售，售完為止。

▲肯德基「雙層咔啦雞腿堡」攤開模樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「雙層咔啦雞腿堡」攤開模樣。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，21世紀風味館則引進韓國辣椒醬調製獨家甜辣醬汁，淋上香、酥、脆的 21 香脆炸雞，暑期推出「韓式甜辣炸雞」異國風味；還選用去骨雞腿排、搭配含有帕瑪森乳酪的起司圓頂麵包，打造「韓式炸雞腿堡」。即日起至8月23日止，至門市購買韓式炸雞腿堡即可享有 85 折優惠折扣，優惠價只要98元（原價115元）；「韓式炸雞腿堡套餐」韓炸雞腿堡＋雞肉洋蔥圈＋蜂蜜綠茶(M)159元。

▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）

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