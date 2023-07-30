8月速食優惠／麥當勞、漢堡王、必勝客買1送1　肯德基炸雞桶特價

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麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
夏季限定「得來速熟客券」限期回歸！即日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單
而且迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。
📌漢堡王：8款「買1送1」 4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。
漢堡王即日起至8月17日，每日上午10點半起，限臨櫃與官網，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店，詳情請洽餐廳為準），4款安格斯系列套餐「第二套半價」優惠，現省95元。包括黑醬安格斯/勁濃安格斯/安格斯厚切/花生安格斯等4種牛肉堡套餐，附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。
📌必勝客：外送小披薩「買1送1」
即日起至7月31日，全台必勝客門市，外送9吋小比薩「買一送一」，提供15款經典口味可選擇。提醒大家，不適用奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩。
📌拿坡里：炸雞「買6送6」
拿坡里炸雞專賣店暑假即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞，而且平常酥炸雞就可是只送不賣的部位。
而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。
📌肯德基：5塊炸雞桶餐362元！開賣韓式炸雞
最新優惠即日起至8月21日，5塊炸雞桶優惠代碼「50390」，咔啦脆雞(辣) x 5＋原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球 x 1＋冰立頓檸檬風味紅茶(小) x 2，下殺66折，美味外送價362元。
肯德基開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，酥炸手切無骨雞腿肉，淋上韓式甜辣醬與黃金切達起司醬，搭配台農57號黃金地瓜塊。並新增肯德基外送服務，7月31日前滿350元都可免運；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需下次消費滿99元才能使用、且30天內兌換完畢。
📌達美樂：外送3個大披薩699元
達美樂慶祝父親節，3個大披薩外送只要699元！即日起至8月13日，周末六日訂購，指定蝦趴酪梨四喜披薩再送「9吋披薩券」。提醒大家，免費9吋披薩口味限定夏威夷、道地美國、白醬彩蔬（3選1）；一筆訂單內含蝦趴酪梨四喜披薩，可獲得一個9吋披薩電子序號（一筆訂單內訂購多個蝦趴酪梨四喜，也只會得到一個序號）；兩筆訂單兩個序號，以此類推；隔週週三發出上周末符合資格訂單的簡訊，請於8/31前（逾期無效）持序號至達美樂官網電子票券區兌換。
📌繼光香香雞：「哥吉拉咆哮餐」379元
繼光香香雞第二波「哥吉拉咆哮餐」正式上市，即日起至至8月30日（或售完為止），香香炸雞(中)＋香香三角骨(中)＋美式脆薯 x 2＋甜心地瓜球 x 2，售價379元，附贈限量哥吉拉限量貼紙組乙組；並可以799元預購全球限量5000個「哥吉拉造型碗」。提醒大家，數量有限，售完為止；商品供應依門市實際狀況為準；不得與其他優惠併用(包含會員優惠)；每一咆哮餐限預購一個造型碗。
📌頂呱呱：聯名忍者龜！「卡哇邦呱」套餐179元
頂呱呱聯名電影《忍者龜：變種大亂鬥》，在復興門市打造全台唯一地下基地體驗餐廳，同步推出「卡哇邦呱」口袋披薩聯名套餐，口袋披薩 x 1＋原味炸雞 x 1＋阿勇雞塊 x 6＋可口可樂(M) x 1，特價179元（原價219元），即日起至8月31日全台門市（桃園機場店除外）開吃；而且8月31日前，凡購買任一套餐或卡哇邦呱餐，可用40元加購口袋披薩、或49元加購呱呱包（每次限加一份；每人每筆消費限乙次）。
📌Mister Donut：聯名青花驕！甜甜圈「買6送3」
Mister Donut x 青花驕聯名活動同樣祭出優惠，7月25日至7月31日，購買指定商品即可享「買6送3」優惠活動！活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。指定商品為7款青花驕聯名款甜甜圈。
📌王品牛排：身分證「中2碼」招待整隻「法式焗烤龍蝦」
王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費2客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。
📌西堤牛排：喊聲「金多蝦」加菜「爐烤串鮮蝦」
西堤牛排即日起至8月31日，到店消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能免費幫爸爸主餐加菜「爐烤串鮮蝦」（價值168元）；而且7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，更可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。
📌陶板屋：拍照打卡贈「威士忌牛肋」
陶板屋即日起到8月31日，平日內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，就贈「威士忌牛肋」1份。
📌聚 日式鍋物：招待北海道生啤酒1瓶
聚日式鍋物7月24日至8月8日，到官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，招待北海道生啤酒1瓶。
📌初瓦：送「炸翻辣雞麵」
王品「初瓦」7月31日前，西門店、台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，贏過關主還能獲得「酒水優惠券」，上傳挑戰畫面每桌再獲得價值120元的炸紫菜捲1份。