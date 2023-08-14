高虹安「因公支出」一毛不拔　還用詐領費買雙眼皮貼、衛生棉

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檢方調查，高虹安明知立法院《公費助理經費》是供支應立委聘用公費助理之用，也明知立院編列「問政相關業務經費」每月7萬9072元，是供選民服務、考察等事項，另查出高虹安有相當財力，反以委員身分要求下屬配合，以虛報或浮報助理每月酬金、加班費到預算上限金額，將多報的酬金價差、加班費差額，供高虹安自行決定用途。
由黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等4名下屬協助浮報、詐領，自2020年2月至2020年11月止，詐領不法所得為46萬30元。
檢方指控，這些費用被拿來買雙眼皮貼、衛生棉、卸妝棉補充包等個人支出，或是餐飲、禮品、裝潢費、冰箱、高鐵、計程車、咖啡機、衛生紙等辦公室用品。
經調查局北機站移送，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷坦承犯行；高虹安、王郁文否認涉貪、偽造文書；其中，高虹安辯稱，她請款都有符合辦公室問政事務，她的公務開銷就自己直接付掉。
王郁文則稱，她沒有詐領加班費，她確實每個月都有加班，加班費是黃惠玟負責申報，她知道在請領表上簽名的加班費未來會作為零用金使用，是因為一開始有同意黃惠玟加班費要捐出來。
檢察官認為，國家預算有限，超出問政預算的費用，立委應自行負擔，高虹安委員辦公室的裝潢費用、辦公室用品的開支多寡，超出高費補助預算，本應由她自費或籌款支應．否則即可無限上綱此類費用為公務支出。
檢方認為，高虹安在認知以助理的浮報酬金、加班費來支應委員辦公室運作支出使用，即可免除自己支付的義務，在決定如此作為的當下，就具備不法所有意圖。
檢察官表示，高虹安擁有傲人學經歷，財力豐厚，竟分毫不用問政相關業務經費，反壓榨下屬配合共同虛報或浮報酬金、加班費，詐取立院編列的「人事費」，流於委員辦公室、個人私用等支出。
檢察官批，高虹安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，犯後態度不佳，卸責予助理，請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。
至於資策會告高虹安背信一案，檢察官認為，相關發明專利，應為資策會與科智公司間的民事糾紛，因此不起訴高虹安。
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