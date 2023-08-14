上市櫃上半年獲利衰退？下半年AI股還是王道！3大廠訂單旺

AI算力爆發成長2關鍵！分析師：戴爾與華碩恐為被低估的受惠者

▲知名分析師郭明錤近日指出，市場忽略AI算力結構的「長尾效應」，同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。（圖／擷取自Pixabay）
▲知名分析師郭明錤近日指出，市場忽略AI算力結構的「長尾效應」，同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

知名分析師郭明錤近日指出，AI算力，也就是透過對訊息數據進行處理，實現目標結果輸出的計算能力，在未來10年高速成長已是共識，然而，市場忽略AI算力結構的「長尾效應」，同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。

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市場主要關注CSP，意即雲端服務供應商，指的是IT公司提供可擴充的運算資源，讓企業能透過網路隨選方式，存取運算資源。

不過，郭明錤提到，市場忽視的二線CSP或資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力總和也不容小覷。

主要PC（個人電腦）或伺服器品牌業者因擁有銷售通路與服務資源，故扮演滿足AI算力建置的長尾效應與邊緣運算需求的關鍵角色。

他說，主要CSP終將自行研發與NVIDIA競爭的AI訓練與推理晶片，故長尾效應與邊緣運算才是NVIDIA長期成長關鍵。

「NVIDIA與主要PC業者合作，共同滿足長尾效應與邊緣運算的需求還有一個好處」，透過分配給主要PC業者更多AI晶片時，要求PC業者協助銷售PC與NB（筆記型電腦）顯卡，在AI晶片供應緊張與PC、NB顯卡庫存高時，此種緊密合作可創造雙贏。

郭明錤表示，技嘉就是長尾效應與邊緣運算的AI受益者，股價今年最高漲幅約260%。戴爾（Dell）與華碩則是被市場低估的受益者，股價今年最高漲幅均僅約50%。

根據郭明錤最新調查顯示，近期戴爾與華碩也已積極取得AI伺服器訂單，分別取得4.5至5萬與1萬台訂單，且訂單還在成長中，預計自8、9月開始零組件供應改善後，戴爾與華碩至少可分別在未來1年半間，出貨3至3.5萬台與8000至1萬台。

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