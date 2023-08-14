AI算力爆發成長2關鍵！分析師：戴爾與華碩恐為被低估的受惠者

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不過，郭明錤提到，市場忽視的二線CSP或資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力總和也不容小覷。
主要PC（個人電腦）或伺服器品牌業者因擁有銷售通路與服務資源，故扮演滿足AI算力建置的長尾效應與邊緣運算需求的關鍵角色。
他說，主要CSP終將自行研發與NVIDIA競爭的AI訓練與推理晶片，故長尾效應與邊緣運算才是NVIDIA長期成長關鍵。
「NVIDIA與主要PC業者合作，共同滿足長尾效應與邊緣運算的需求還有一個好處」，透過分配給主要PC業者更多AI晶片時，要求PC業者協助銷售PC與NB（筆記型電腦）顯卡，在AI晶片供應緊張與PC、NB顯卡庫存高時，此種緊密合作可創造雙贏。
郭明錤表示，技嘉就是長尾效應與邊緣運算的AI受益者，股價今年最高漲幅約260%。戴爾（Dell）與華碩則是被市場低估的受益者，股價今年最高漲幅均僅約50%。
根據郭明錤最新調查顯示，近期戴爾與華碩也已積極取得AI伺服器訂單，分別取得4.5至5萬與1萬台訂單，且訂單還在成長中，預計自8、9月開始零組件供應改善後，戴爾與華碩至少可分別在未來1年半間，出貨3至3.5萬台與8000至1萬台。