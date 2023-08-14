高虹安涉公費詐助理費遭起訴　男友李忠庭「確實有工作」沒事

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北機站移送指出，高虹安明知男友並未從事立委助理工作，涉於2020年2月起至2021年3月止，以李忠庭為人頭向立法院申請助理酬金，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪。
檢方調查，李忠庭於2020年2月至2021年1月有同時領鴻海、永齡基金會的薪資，因此認識當時也在鴻海工作的高虹安，陸續協助高虹安的政治活動。
李男供稱，後來高虹安當選立委，因為他持續有幫忙高處理選舉的事情，就順理成章擔任辦公室的公費助理。工作內容大多是網路線上處理，如：臉書粉絲團經營，自己算是最重要的管理者，還有行程安排，聯絡相關人員，大多是下班或假日的時候陪同高虹安參與相關行程，算是高辦的主要對外聯絡人。
高虹安供稱，李忠庭為特助，主要負責她立委對外公務機的接聽，還幫忙行程安排極辦公室服務型機器人、電子白板安裝、架設網站、開力臉書、LINE的粉專，協助外縣市選民服務，如：台中、彰化、南投服務處的開設。
經檢察官傳喚其他證人、調閱相關資料，認定李忠庭有實際任職高虹安委員辦公室，並從事助理工作，雖每月領取公費助理薪資金額不一，但沒有詐領也沒有配合繳回的情事。
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