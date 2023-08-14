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高虹安涉公費詐助理費遭起訴　男友李忠庭「確實有工作」沒事

▲檢察官認定，高虹安男友李忠庭與高虹安確實有勞雇關係，因此不起訴（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.12.15）
▲檢察官認定，高虹安男友李忠庭與高虹安確實有勞雇關係，因此不起訴（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.12.15）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安遭檢舉，涉利用男友李忠庭的人頭，向立法院詐領公費助理費，不過，台北地檢署查出，李男雖同時任職鴻海、永齡基金會，但他確實是高虹安對外聯繫的主要窗口，還負責幫忙經營網路粉專，在2020年2月至2021年3月間，每月領有2萬多到5萬多不等的酬勞，認定李忠庭跟高虹安有勞雇關係，有實際從事助理工作，認定犯罪嫌疑不足，今（14）日將李忠庭不起訴。

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李忠庭為高虹安的男友，因高虹安自2020年2月起至2022年12月25日止擔任立委，依《立法院組織法》規定，立委每人得置公費助理8-14人，以預算書編列「助理費預算」、「辦公事務預算」供個事務開銷。其中「助理費預算」包含「公費助理酬金」、「加班值班費」。

北機站移送指出，高虹安明知男友並未從事立委助理工作，涉於2020年2月起至2021年3月止，以李忠庭為人頭向立法院申請助理酬金，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪。

檢方調查，李忠庭於2020年2月至2021年1月有同時領鴻海、永齡基金會的薪資，因此認識當時也在鴻海工作的高虹安，陸續協助高虹安的政治活動。

李男供稱，後來高虹安當選立委，因為他持續有幫忙高處理選舉的事情，就順理成章擔任辦公室的公費助理。工作內容大多是網路線上處理，如：臉書粉絲團經營，自己算是最重要的管理者，還有行程安排，聯絡相關人員，大多是下班或假日的時候陪同高虹安參與相關行程，算是高辦的主要對外聯絡人。

▲高虹安男友李忠庭移送北檢複訊（圖／記者葉政勳攝，2022.12.15）
▲高虹安男友李忠庭（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝，2022.12.15）
高虹安供稱，李忠庭為特助，主要負責她立委對外公務機的接聽，還幫忙行程安排極辦公室服務型機器人、電子白板安裝、架設網站、開力臉書、LINE的粉專，協助外縣市選民服務，如：台中、彰化、南投服務處的開設。

經檢察官傳喚其他證人、調閱相關資料，認定李忠庭有實際任職高虹安委員辦公室，並從事助理工作，雖每月領取公費助理薪資金額不一，但沒有詐領也沒有配合繳回的情事。

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