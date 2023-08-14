子瑜和SEVENTEEN珉奎交往？疑似放閃照挖出 比對結果打臉假消息
南韓人氣女團TWICE紅遍國際，成員一舉一動備受外界討論，每每有人傳出緋聞總能引起熱烈討論。繼志效與姜丹尼爾、MOMO跟Super Junior希澈曾被爆熱戀後，近日周子瑜也傳出跟夯團SEVENTEEN的珉奎談戀愛；加上SEVENTEEN成員Joshua與模特兒美英交往、高調放閃一事仍在熱頭上，順勢掀起熱議。
記者陳雅蘭、實習記者郭亘芸/綜合報導
周子瑜5月曾在IG發出一組照片，網友見狀後發現，與SEVENTEEN珉奎於6月發出的風景照相似。照片中，子瑜抱著兩隻狗狗在花景前拍照，珉奎則是臉貼花朵特寫自拍，由於兩人照片中的花朵顏色一樣，引起大家猜測並認為兩人是否在偷偷放閃。
其實，子瑜跟珉奎並非第一次被爆緋聞，微博曾傳出他們戀愛又分手的消息，但大部分網友並不相信此一說法，對於照片背景雷同認為是巧合、造謠，紛紛表示：「一個葉子是亮面的，一個葉子是啞光的，一個花瓣是散的，一個花瓣是整齊的，睜大眼睛看一下是兩種花」、「只是因為花就認定在一起，未免太誇張」；加上韓媒也未針對此事報導，子瑜跟珉奎的緋聞應是網友捕風捉影，意即官方不必出面回應。