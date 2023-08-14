6、7月電費來了！「變頻冷氣噴8000元」再吹破產　師傅勸眾人1句

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貼文一出，不少網友紛紛回應「你家房間應該很多吧.....變頻冷氣有這麼不給力嗎」、「2千多塊而已，因為聽朋友的話，換了吹14年壞掉的冷氣，而且換變頻的」、「我也是變頻冷氣啊，你有在清洗跟保養嗎，怎麼那麼貴」、「我家的平常就快3千了，夏天衝到8千多，我老公說是電熱水器很耗電，還有氣炸鍋」、「我家也是8000多.....三台都是變頻的，真的快哭了」、「夏天電費肯定是貴的，我上期3400這期變成6600哭了」、「我家這期6600（元），烘衣機、熱水器加三台冷氣，好貴啊」。
而也有冷氣師傅出面表示「我在這裡再說一次，大家真的要記得定期洗冷氣，還有那種超過10幾年的冷氣真的不要再吹了，請你直接換一台」、「清洗冷氣真的很重要，一堆人一機到底狂吹，越吹越耗電而已」。
事實上，過去熊令家電老闆娘就拍影片揭露，一台冷氣的壽命最長不要超過10年，過去幫客戶換了年久的冷氣後，換之前一期電費8823元，換了之後隔年同期變成4152元，後來我也自己把老舊冷氣換掉，結果換之前一期電費1萬1633元；換了之後隔年同期剩下5331元，整整差了1/2以上，無形之間覺得冷氣沒壞繼續吹，吹得不是回憶，而是錢！