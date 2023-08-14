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6、7月電費來了！「變頻冷氣噴8000元」再吹破產　師傅勸眾人1句

▲近日有網友收到最新一期的帳單，沒想到竟然要噴掉8500元，令他非常傻眼。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲近日有網友收到最新一期的帳單，沒想到竟然要噴掉8500元，令他非常傻眼。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

天氣一天比一天還熱，不少人每天都要待在冷氣房當中，尤其現在正值小孩放暑假的期間，每天在家爸媽不開冷氣也熱的火氣直來！然而，近日就有網友收到最新一期的帳單，結果竟然一共要8513元，讓他快吐血。沒想到貼文釣出不少苦主，同期帳單也破8000元的人也不少，直呼「一級變頻冷氣也沒扛住，太可怕了」。然而就有冷氣師傅也建議大家一定要定期清洗以及保養冷氣，如此一來才能更省電。

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一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼文指出「阿肥我真的會死，看來以後只能去百貨公司打包冷氣回家吹了，啊你們電費都大概多少？」只見貼出的帳單，應繳總金額為8513元，計費內容包括「流動電費 8476.9元」、「分攤公共電費 35.8元」，平均一個月就吹掉4250元的電費。

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▲網友收到最新一期的電費帳單，結果爆噴8000元。（圖/爆廢1公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「你家房間應該很多吧.....變頻冷氣有這麼不給力嗎」、「2千多塊而已，因為聽朋友的話，換了吹14年壞掉的冷氣，而且換變頻的」、「我也是變頻冷氣啊，你有在清洗跟保養嗎，怎麼那麼貴」、「我家的平常就快3千了，夏天衝到8千多，我老公說是電熱水器很耗電，還有氣炸鍋」、「我家也是8000多.....三台都是變頻的，真的快哭了」、「夏天電費肯定是貴的，我上期3400這期變成6600哭了」、「我家這期6600（元），烘衣機、熱水器加三台冷氣，好貴啊」。

而也有冷氣師傅出面表示「我在這裡再說一次，大家真的要記得定期洗冷氣，還有那種超過10幾年的冷氣真的不要再吹了，請你直接換一台」、「清洗冷氣真的很重要，一堆人一機到底狂吹，越吹越耗電而已」。

事實上，過去熊令家電老闆娘就拍影片揭露，一台冷氣的壽命最長不要超過10年，過去幫客戶換了年久的冷氣後，換之前一期電費8823元，換了之後隔年同期變成4152元，後來我也自己把老舊冷氣換掉，結果換之前一期電費1萬1633元；換了之後隔年同期剩下5331元，整整差了1/2以上，無形之間覺得冷氣沒壞繼續吹，吹得不是回憶，而是錢！

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣一台吹10年就應該要更換，且要記得定期清洗！（圖/記者張嘉哲攝）

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