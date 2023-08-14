高虹安涉貪遭起訴「內容毫無意外」　柯文哲三度強調支持捍衛清白

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對於外界不斷呼籲柯文哲應該出面說明，柯文哲也在下午舉行記者會發表聲明表示，「我跟高虹安共事多年，我知道他是一個認真謹慎的人，所以我相信他絕對沒有貪污的企圖」，因為要貪污的人 不會帳目這麼清楚，還記錄到幾元幾元，相信她絕對沒有貪污的企圖，所以「我支持她提出更多證據為自己清白奮戰」。
柯文哲說，這次引起社會關注案件，檢察官起訴書上還特別註明說態度不佳、褫奪公權，事實上去年選舉期間，偵辦過程也違反偵查不公開原則來進行醜化高虹安形象；司法是國家最後一道防線，應當是被人民信任，然後也應該要符合比例原則。
柯文哲話鋒一轉表示，所以對目前向上個月林智堅也因為新竹棒球場案件被移送監察院，最近中央政府更為了前瞻預算的完工率低、特別預算編列浮濫，還有最近綠能光電相關案件，更受全國矚目，民進黨也沒有針對這些問題解釋，反而採取迴避的態度，所以「我還是支持高虹安為清白繼續奮戰。」
柯文哲再度強調，本案起訴內容其實早可預料，因為在選舉期間就已經鋪天蓋地的打擊高虹安，我想大家應該對選舉期間印象記憶猶新，檢方起訴內容毫無意外，不過一審時法院公開審理，這時候就要接受旁聽、整個社會公開的評論，所以「我還是支持高虹安全力捍衛自己清白」。
對於媒體問及會不會擔心高虹安影響選情，柯文哲則避答表示，老百姓都期望司法是公平的，應當是國家最後一道防線，且深受人民信任。即使我們非常清楚現在司法做民意調查可信度是低的，這是應該解決的問題。
柯文哲再度重申，司法要符合比例原則，幾千億的你們都假裝沒看到、現在去查2萬2000元、46萬的，「還是那句話，我個人非常不願意批評司法，因為我一直希望司法可以被人民信任的」，但台灣老百姓不太信任司法，這是很大問題。
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