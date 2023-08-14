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被挖「挪公款洗頭」涉貪！助理代墊做周轉　高虹安反擊：才6次

▲新竹市長高虹安遭北檢起訴，今（14）日他親上火線開記者會說明、捍衛自己和助理清白。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安遭北檢起訴，今（14）日他親上火線開記者會說明、捍衛自己和助理清白。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者林莞茜／綜合報導

新竹市長高虹安在擔任立委期間涉嫌詐領助理費46萬，台北地檢署今（14）日宣布偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴高虹安和其4位助理，其中有部分款項被指包含「洗頭、買雙眼皮貼、衛生棉、卸妝棉」等項目，對此，高虹安今天臨時舉行記者會，直呼相關費用都是助理代墊，而她都有歸還，至於洗頭立法院公訂價就是150元，她也才「洗6次」，痛批有需要這樣大費周章地去做這件事情嗎？非常不符合一般人性。

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高虹安在記者會上回應起訴書內容，她表示「不管什麼洗頭、雙眼皮貼等費用，這些其實就是助理秘書幫我代墊的費用，而我都有歸還」，更無言指出「不要一直放大洗頭什麼費用」，她那些流水帳都還要看媒體揭露，因為「帳不是我管的，支出也是助理跟行政主任說，由行政主任跟他做支出」。

高虹安接著說，她從來沒有指示行政主任把代墊費用以所謂的「辦公室零用金」來做周轉，而立法院洗頭公訂價就是150元，講得沸沸揚揚，但她看完帳目也就6次，不禁直呼「各位可以想一下，有需要這樣大費周章地去做這件事情，就只為了洗6次頭嗎？這樣非常不符合一般人性吧。」

根據檢方起訴書，高虹安、黃惠玟、陳奐宇及王郁文，推由黃惠玟以不實酬金及不實加班費，按月向立法院虛報或浮報，導致立法院陷於錯誤撥款，由陳奐宇等人配合領出交與黃惠玟或由陳奐宇、王郁文自行保管，稱為「零用金」，以供高虹安自行決定用途及運用。檢方清查發現，實際繳回金額為62萬5238元（酬金共8萬4126元、加班費共54萬1112元），扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，共涉詐46萬30元。

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