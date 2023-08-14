DJ SODA遭多人公然摸胸！她「穿著性感」怒二度發聲：不代表可碰
南韓性感女神「DJ SODA」近日到日本大阪表演時，在舞台上遭到多名觀眾公然摸胸性騷擾，她事後崩潰發文敘述事件始末，透露自己感到震驚又害怕，事件在網路上持續延燒。DJ SODA今（14）日曬出黑屏照片二度發表聲明，她看到有人質疑是她穿著過於暴露才會遭遇性騷擾，忍不住氣炸直言：「無論我穿什麼衣服，性騷擾都不能被合理化。」
記者賴禹妡/綜合報導
DJ SODA受邀出席13日位於日本大阪的戶外音樂祭「MUSIC CIRCUS慶典」，她當時身穿白色短版緊身背心及百摺短裙，在舞台上往觀眾走近，希望能和粉絲有更多互動，沒想到卻遭到多名聽眾伸手摸胸，讓DJ SODA驚嚇不已。
DJ SODA事後曬出多張現場事發照，並透露當時她感到害怕又震驚，但為了台下其餘真心喜歡她的粉絲，DJ SODA仍敬業地完成這次表演。她直言在過去10年DJ生涯中，從來沒有經歷過這種事件，即使她已經從表演場地回到飯店，仍處在驚嚇的狀態中，連手都無法停止顫抖。
DJ SODA在發表完第一篇聲明後，又再度於社群平台貼出一張黑屏照片，並指出：「無論我穿什麼衣服，性騷擾都不能被合理化。」DJ SODA氣憤表示，她喜歡穿著性感的衣服，是因為她知道自己的身材優勢如何展現，「那讓我感覺到自信且舒適」。
DJ SODA直言，穿著性感並不代表別人有權利觸碰她的身體，「那些說因為我穿著暴露才會被性騷擾的人到底在想什麼？」DJ SODA強調，她未來還是會繼續穿著這些服裝，要如何打扮是她的自由，沒有人有資格評論這點。貼文曝光後，引來許多網友留言支持，也出現許多日本網友對DJ SODA的遭遇感到抱歉。
※【NOWnews 今日新聞
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