曼谷米其林一星路邊攤JayFai！馬雲也愛 驚傳闆娘「痣姊」將退休
位於泰國首都曼谷舊城區「Jay Fai」，是自2018年開始連續多年榮獲米其林一星認證的路邊攤，在當地已開設70多年，最近驚傳老闆娘、即被稱為「痣姐」的主廚Supinya Junsuta將退休，極大可能將只做到年底。若消息為真，屆時她親手做的招牌菜「黃金蛋包蟹 ไข่เจียวปู」恐成絕響。
記者葉盛耀/綜合報導
「Jay Fai」現任老闆娘兼主廚Supinya Junsuta為第二代接班，因為戴著護目鏡炒菜且臉上有顆痣而被網友們稱為「痣姐」，已經77歲的她天天親手製作料理，從2018年首次摘下米其林一星後聲名大噪，觀光客絡繹不絕，沒有預訂的話至少要排上4個小時。今年年初，阿里巴巴集團創辦人馬雲也赴泰國曼谷旅遊，看泰拳之外還特地去吃「Jay Fai」，馬雲與痣姐的合照更大方秀在「Jay Fai」的IG。
招牌菜「黃金蛋包蟹 ไข่เจียวปู」是以黃金色蛋皮包裹入新鮮蟹肉，並於滾燙的熱油中翻動成形，外皮因此相當酥香，而內餡用上大量的螃蟹肉，可以吃得到蟹肉的飽滿多汁與鮮甜味。另外，招牌菜還有咖哩蟹、酸辣海鮮湯等。
「Jay Fai」其實可接受電子郵件預約，但是通常須排到兩、三個月後，因此大部分觀光客都是選擇現場排隊，11點開放登記預約，且通常是好幾個小時後才吃得到，足見其人氣之旺。根據某位在曼谷擔任華文日報的記者也透露：「在地人的確也大多知曉她想退休的消息，畢竟她已經都77歲了，退休是早晚的問題而已。」但是她退休之後，會由下一代或是外人接手，目前還未確定。
另外，台灣連續五年榮獲《米其林指南》一星殊榮的台北文華東方酒店 「雅閣」中餐廳，已換了新主廚。由來自香港、超過25年廚藝經驗的鄭國雄掌杓，他曾任職於「利苑酒家」、香港半島酒店「嘉麟樓」，今年6月起擔任雅閣主廚，砂鍋醬皇鮑魚燜滑雞、花膠蟹肉燜稻庭麵都是他的招牌新菜式。