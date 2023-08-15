NOW民調／高虹安涉貪遭起訴，你認為有政治考量嗎？

高虹安涉貪！自認遭政治追殺　劉康彥：不要用棒球場案來轉移焦點

▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費46萬元，遭檢方起訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費46萬元，遭檢方起訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者何哲欣／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費，昨遭檢方起訴，高虹安開記者會喊冤，並質疑是他移送新竹棒球場案，檢方才火速起訴，有政治考量。曾任新竹市前市長林智堅辦公室主任的竹市議員劉康彥說，新竹市不要一個壓榨助理、涉嫌貪汙的市長，高虹安不要用棒球場案來轉移焦點。

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劉康彥在臉書說，高虹安過去擔任立法委員，卻知法玩法，毫無法治觀念，助理每月有月薪19萬餘元再加上問政費7萬餘元，永齡基金會每月還另外支應10萬元，協助高虹安從事立委職務，財力豐厚的高虹安，竟還是壓榨助理配合她共同虛報、浮報酬金及加班費，向立法院詐取人事費，且犯後態度不佳，卸責助理。

劉康彥說， 希望高虹安誠實面對自己「壓榨助理、公私不分」的貪污行為，不再浪費社會資源，也停止無謂的政治鬥爭。「新竹人不會要一個壓榨助理、涉嫌貪汙的市長，但市政工作一定要穩定進行，市民的各項權益更不能受任何影響，不應受到高虹安的無能與無心而拖累。」

此外，劉康彥也批高虹安，為了轉移涉貪焦點，刻意丟出一個新聞題材，也就是兩周前才將前市長林智堅棒球場案移送監察院，但是林智堅從未接收過新竹市政府政風處相關調查通知，也未接到新竹市政府考績委員會發文要求說明；而去年10月，監察院就已針對新竹棒球場整建工程之採購、管理監督責任等有無涉及不法或瀆職「主動立案並已展開調查」，這是一個正在進行中的調查，並不是因為高虹安移送資料才展開。

劉康彥說，高虹安面對涉貪案件，企圖用移送前市長至監察院的說法轉移焦點，加上通知當事人說明的相關程序根本也不完備，相信社會自有公評。

劉康彥呼籲，關於新竹市立棒球場一事，這八個月擁有調查權以及掌握所有資料的高虹安不斷暗示其弊案之可能，也讓球場改善進度屢屢拖延。如今，市府儼然成為高虹安追殺政敵的工具，在此呼籲新竹市府及監察院公布移送事由，還原事情真相，也儘速讓政治力退出棒球場改善的工程。

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