「山道猴子」1天飆88萬觀看！封神原因全場都點頭：難怪會爆紅
YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅並在網上掀起熱烈討論，作者「Eric Duan」透過短篇故事的方式，描述玩機車族群的「山路文化」，上下兩集已經吸破200萬次觀看，最新的下集更是1天內就有88萬次點閱，網友紛紛大讚這兩部影片堪稱神作，其中最令人驚豔的就是影片內容「太過寫實」，不僅讓圈內人有強烈共感，圈外人也能在會心一笑之餘，更加了解跑山文化。
記者張志浩/綜合報導
據「Eric Duan」自述，「山道猴子的一生」主要描述一位愛玩車的年輕人，因虛榮心膨脹在感情中迷失自我的悲劇， 這位狂妄自大的年輕人在山道上競速，並非出自於對摩托車的熱愛，而是為了在朋友間獲得優越感，整個故事圍繞著他的感情、飆車過程進行。
值得注意的是，「Eric Duan」的YouTube頻道過去就是以交通為主題，製作過非常多相關議題影片，此次「山道猴子的一生」則是在推出後立刻封神，目前上下集已超過200次觀看；針對爆紅原因，網友們紛紛認為「寫實」是最大關鍵，「劇情都是真實上演在每天的山路」、「車行工作過的我簡直太認同，真實到不行」、「到底經歷了什麼才能產出這麼優質的影片」、「每個人身邊一定都至少有1～2個朋友是影片裡的主角，根本在看紀錄片」、「沒入坑前都以為是笑話故事，入坑後才發現都是真實故事」。
YouTube擁有33.6萬訂閱、本身也玩車多年的「康康嘴機車」也透過直播盛讚「山道猴子的一生」的寫實性，無論是「小車戰大車，大車看不起小車」、「車行的陰謀話術」、「玩車的人經濟壓力和心態」等，除了讓人感到好笑外，也有許多隱含的勸世內容，非常值得一看。