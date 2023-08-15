台灣史上最強童星是誰？觀眾狂指「1天后」：當年全亞洲沒對手
各國影視作品中都很愛採用童星，靠著他們天真無邪的演出，來為劇情深度加值。過去台灣的國片中，也有許多童星因為演出太出色爆紅，至今依然是膾炙人口的話題，就有影迷好奇「台灣史上最強童星是誰？」貼文引起熱議，更讓這位「綜藝天后」的過往輝煌成績再度被重提。
記者潘毅/綜合報導
一位影迷在論壇PTT上發起討論，到近年來的日韓影視作品中，幾乎每3部片就會出現很會演的童星，悲情戲相當賺人熱淚，陸劇則都讓童星走武打風，例如釋小龍等，這讓他開始好奇「台灣史上最強童星是誰？能想到就郝劭文，20年沒人能超越，但他長大真的也沒梗，感覺導演不會用他而已，隨便讓他穿袈裟、戴墨鏡，都能勾起80後觀眾的回憶吧？」
貼文曝光後，立刻引來不少老影迷盡情討論，其中目前已是綜藝天后的「張小燕」竟被多次點名，「張小燕，當時連續三年的亞洲影展最佳童星」、「張小燕已經讓你看到目前的天花板了」、「張小燕，紅到變成演藝圈大老」。
「郝劭文」也同樣獲得不少聲量，不少網友大讚「郝劭文是最強童星」、「上一個電影的代表人物真的就是二十幾年前的郝劭文了」、「郝劭文，之後都沒看過可以演這麼白爛的童星了」、「郝劭文，他的人氣有橫掃中港台」。
其餘像魯冰花的「黃坤玄」、「小彬彬」、「楊小黎」、「蔡燦得」等人，至今也仍有影迷記得他們的經典演出表現，而近年來竄紅的新星，則有「朵朵-黃歆庭」、「白小櫻」、「吳以涵」等人被點名，很看好他們的後勢發展。