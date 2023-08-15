高虹安千字文發聲反擊！點名李俊俋：零用金制度參考其辦公室經驗

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高虹安還指出「零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來」，其認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，甚至也向立法院人事處和監察院再三確認。而她在任職立法委員期間，也絕無強制要求助理繳交任何數額捐款，更無實際經手與支配財務，助理如有辦公事務費用需求，也可直接向行政主任申請請款，無須她同意即可支出，行政主任自行記帳管理，而她也絕無外界所謠傳的在流水帳上簽字。
高虹安以貼文再次澄清「檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實」，她表示，公務繁忙之際，偶有請秘書代買物品或代墊費用情形，但她曾多次主動以Line訊息或口頭提醒助理「如有代墊本人私人費用務必登記請款，本人會歸墊」，絕不可能有積欠或故意不歸墊之情事。且過往助理代墊私人費用來請款，她都立即歸墊，甚至有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了」，顯見她絕無貪污私用之不法意圖。高虹安不禁喊冤ㄣ如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？」
此外，針對檢察官指控她未有分毫支出於公務，高虹安也說「完全錯誤」，她個人實際用於問政事務之公務支出費用，光是可列舉之部分，就已超出檢察官所指控貪污所得。
高虹安說，以上於偵查過程中，皆已提供相關資訊與證物供檢察官參考，然而這卻完全未見於檢察官起訴之新聞稿中，實在令人錯愕。另一方面，本案從檢調偵辦之初，相關偵查過程的資訊即不斷外洩，就連在偵訊中所選擇的便當種類，都會被洩漏給媒體或是特定人士大做文章，試圖操作輿論風向、形塑罪犯形象，完全違背偵查不公開，相關偵查人員的立場昭然若揭。
高虹安無奈表示，「無罪推定」、「罪疑唯輕」、刑事訴訟和檢察官倫理規範的「對被告有利及不利事項應一併注意」，這些都在最近熱議的「八尺門的辯護人」影集中，成了主角自我嘲諷的笑話，但人生命的重量，不也正是在這些選擇、權衡與一念之間？今天，承辦檢察官做出的起訴，她相信未來也同樣會受到檢驗。
高虹安還提到，看到起訴新聞稿中，諸多與事實不符的情緒化描述，字字怵目驚心，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗「但我仍會努力，希望司法能還給我和助理公道。」最後向有為她發聲的前輩，包括民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫等人感謝，並稱為讓大家受到政治的連累而致歉。
高虹安也重申「我要告訴各位市民朋友，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作」，她會讓新竹市各項施政推動，更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！
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