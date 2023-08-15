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高虹安千字文發聲反擊！點名李俊俋：零用金制度參考其辦公室經驗

▲新竹市長高虹安遭北檢起訴2罪，繼昨日親開記者會說明後，今（15）日再次於臉書上發聲。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安遭北檢起訴2罪，繼昨日親開記者會說明後，今（15）日再次於臉書上發聲。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者林莞茜／綜合報導

台北地檢署偵查終結，14日起訴新竹市長高虹安被在立法委員任內，涉詐領助理費46萬元，當日即開臨時記者會反駁、捍衛清白，今（15）日她於臉書上，發出千字長文再度反擊，並強調「無貪污私用意圖、未將零用金奪為私用」，更直言「零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗而來」。

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高虹安於臉書發文中，開宗明義強調「我的國會辦公室，沒有人頭助理，每一位國會助理都實實在在、認真上班」，並表示109年到110年間，立法院立法委員助理費執行率皆高達97%以上，顯見立法院立委助理費幾乎報滿乃為常，因此助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規，斷不能以其捐款，即否認助理工作事實。無論是在起訴新聞稿或偵訊過程中，檢察官也已證實「我的助理有實質勞務和加班，絕非人頭助理。」

高虹安還指出「零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來」，其認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，甚至也向立法院人事處和監察院再三確認。而她在任職立法委員期間，也絕無強制要求助理繳交任何數額捐款，更無實際經手與支配財務，助理如有辦公事務費用需求，也可直接向行政主任申請請款，無須她同意即可支出，行政主任自行記帳管理，而她也絕無外界所謠傳的在流水帳上簽字。

高虹安以貼文再次澄清「檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實」，她表示，公務繁忙之際，偶有請秘書代買物品或代墊費用情形，但她曾多次主動以Line訊息或口頭提醒助理「如有代墊本人私人費用務必登記請款，本人會歸墊」，絕不可能有積欠或故意不歸墊之情事。且過往助理代墊私人費用來請款，她都立即歸墊，甚至有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了」，顯見她絕無貪污私用之不法意圖。高虹安不禁喊冤ㄣ如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？」

此外，針對檢察官指控她未有分毫支出於公務，高虹安也說「完全錯誤」，她個人實際用於問政事務之公務支出費用，光是可列舉之部分，就已超出檢察官所指控貪污所得。

高虹安說，以上於偵查過程中，皆已提供相關資訊與證物供檢察官參考，然而這卻完全未見於檢察官起訴之新聞稿中，實在令人錯愕。另一方面，本案從檢調偵辦之初，相關偵查過程的資訊即不斷外洩，就連在偵訊中所選擇的便當種類，都會被洩漏給媒體或是特定人士大做文章，試圖操作輿論風向、形塑罪犯形象，完全違背偵查不公開，相關偵查人員的立場昭然若揭。

高虹安無奈表示，「無罪推定」、「罪疑唯輕」、刑事訴訟和檢察官倫理規範的「對被告有利及不利事項應一併注意」，這些都在最近熱議的「八尺門的辯護人」影集中，成了主角自我嘲諷的笑話，但人生命的重量，不也正是在這些選擇、權衡與一念之間？今天，承辦檢察官做出的起訴，她相信未來也同樣會受到檢驗。

高虹安還提到，看到起訴新聞稿中，諸多與事實不符的情緒化描述，字字怵目驚心，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗「但我仍會努力，希望司法能還給我和助理公道。」最後向有為她發聲的前輩，包括民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫等人感謝，並稱為讓大家受到政治的連累而致歉。

高虹安也重申「我要告訴各位市民朋友，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作」，她會讓新竹市各項施政推動，更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！


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