《攻其不備》劇情是假的？本尊「被騙20年」 心碎曝當年收養真相
2009年上映的經典真人真事改編電影《攻其不備》，講述一對白人夫妻收養一位非裔高中生麥可，更發現他美式足球天分，讓他逆轉命運，動人劇情在近十年感動全球無數人，沒想到男主角原型，NFL退役球星麥可奧赫（Michael Oher）卻將養父母告上法院，因為發現「自己根本沒被收養」，被騙了將近20年。
記者潘毅/綜合報導
《攻其不備》2009年上映後，在全世界榮獲3億美元（約新台幣95億）的亮眼票房，超越血緣的親情故事，感動無數人。不過近期外國媒體報導，男主角的「原型人物」 NFL退役球星麥可奧赫，近期向田納西州法院提出請願書，要求結束圖伊夫婦對他的監管權力。
在這份14頁請願書中，麥可奧指控圖伊夫婦在少年時期根本沒有領養自己，而是在他滿18歲後，才拐騙他簽署法院文件，讓夫妻倆獲得他的監護權，並放棄行使商業交易的權利。且《攻其不備》的3億美元電影票房，身為故事主角的麥克卻一毛未拿到。
麥克也在請願書中透露，自己是今年2月才知道自己當時簽署的並不是收養文件，整整被欺騙了20年之久。他的委任律師史特蘭奇（Stranch IV）也表示，麥克發現自己實際上根本沒領養時，整個人徹底崩潰了。
針對麥克決定對簿公堂的決定，「養父母」圖伊夫婦則回應，他們沒有將麥克當成搖錢樹的想法，「我們會繼續愛37歲的麥可，就像我們在他16歲愛他的樣子」。