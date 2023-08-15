85度C台灣路上越來越少？客曝「關鍵1因素」 在美國當地人卻超愛
台灣愛喝咖啡的上班族超多，商機相當龐大，除了連鎖咖啡品牌之外，各大超商也都推出咖啡服務來搶客，市場競爭激烈。不過就有民眾觀察到，過去咖啡龍頭品牌85度C，近期在街頭上越來越少見到，不禁好奇背後原因。話題引出許多常客點出「關鍵1因素」，但同時也有旅居美國的台灣網友表示：「美國當地人超愛85度C」。
記者潘毅/綜合報導
2019年時85度C在全台灣一度最多高達457間門市，但近幾年逐漸下滑，就有民眾在論壇PTT上表示，「最近好多85度C都收了，更有加盟主在網路社團稱，要重新裝潢才能做，一些就乾脆不做了」，同時好奇「為何85度C會出現目前的狀況？」貼文出現後，不少常客紛紛以親身體驗提出看法「看到一堆抽菸只想繞開」、「門口座位區的吸菸課太多了，很影響質感」、「不想吸二手菸+1，經過常常一堆坐騎樓抽煙的」。
但也有一派人表示「我這邊人潮還是很多，尤其禮拜三、五特價時」、「還是看店家，我家附近的85度C很乾淨，服務也很好」、「最近去台南新營，看到新開的85度C還不錯啊」，還有旅居美國的鄉民坦言：「85度C在美國西雅圖的店生意很好啊，因為便宜，一個麵包才2美元（約新台幣63元）、一條土司3塊半（約新台幣100元），當地美式的麵包店隨便一個可頌都6美金（約新台幣191元），類似早期的快可立一樣，每次去都會看到排隊人潮」。